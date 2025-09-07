Các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão số 7 có thể xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: Vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 17h ngày 7/9/2025. (Ảnh: KTTV)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 7/9, tâm bão ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc - 113,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Dự báo diễn biến bão:

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

NM