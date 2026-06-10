Bulgaria dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức tăng hỗ trợ đạn dược

Chính phủ Bulgaria sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov đưa ra ngày 9/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov. Ảnh: RT

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Sofia, ông Stoyanov cho rằng cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. Theo ông, thách thức lớn nhất mà Kyiv đang phải đối mặt hiện nay là tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria nhận định giao tranh đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó việc tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ làm gia tăng tổn thất về người. Vì vậy, Bulgaria không có kế hoạch chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev. Ông cũng kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình công bằng. Theo ông, Liên minh châu Âu (EU) có vai trò quan trọng trong tiến trình này, dù khó có thể đảm nhận vai trò trung gian do đã hỗ trợ Ukraine trong thời gian qua.

Bulgaria tạm dừng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Ảnh: Defence Matters

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách của Bulgaria, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022.

Sự điều chỉnh chính sách được cho là phản ánh lập trường của Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, người từ lâu phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhiều lần kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Trong khi Bulgaria chuyển hướng sang thúc đẩy đối thoại, Đức tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo, Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD) cho sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine, đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn pháo. Theo ông Pistorius, sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine duy trì năng lực phòng thủ trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược trên chiến trường.

Minh Phương