Bốn nước châu Âu thúc đẩy cơ chế tài chính quốc phòng mới trước thềm thượng đỉnh NATO

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan ngày 7/7 đã tái khẳng định cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy mua sắm quân sự chung và mở rộng hỗ trợ dành cho Ukraine, đồng thời công bố những bước tiến trong việc xây dựng một cơ chế tài chính quốc phòng đa phương mới.

Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan thúc đẩy cơ chế tài chính quốc phòng mới trước thềm thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: NATO.

Trong tuyên bố chung bốn nước cho biết, đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc phát triển Cơ chế Quốc phòng Đa phương (MDM), sáng kiến nhằm đẩy nhanh đầu tư quốc phòng, thúc đẩy mua sắm chung và phối hợp nhu cầu về các năng lực quân sự thiết yếu giữa các đồng minh.

Theo kế hoạch, cơ chế này sẽ tạo ra một mô hình tài chính quốc tế mới cho các dự án quốc phòng, giúp các quốc gia cùng chia sẻ chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực răn đe tập thể. Bốn nước đặt mục tiêu sớm khởi động đàm phán hiệp ước chính thức, hướng tới đưa cơ chế này đi vào hoạt động từ năm 2027, đồng thời tiếp tục mở rộng sự tham gia của các đồng minh NATO khác.

Các nước cũng tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn kéo dài và nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev ngày càng cấp thiết.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho rằng, hoạt động mua sắm quốc phòng tại châu Âu hiện vẫn “quá phân tán, tốn kém và chậm chạp”, vì vậy việc thiết lập cơ chế tài chính mới sẽ góp phần tăng cường hợp tác, cải thiện hiệu quả mua sắm và củng cố khả năng răn đe của NATO.

Trong khi đó, phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, liên minh đang bước vào giai đoạn mà ông gọi là "NATO 3.0", trong đó mục tiêu trọng tâm là chuyển các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng thành năng lực quân sự thực tế.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Theo ông Rutte, sau khi các đồng minh nhất trí hướng tới mức chi tiêu quốc phòng tương đương 5% GDP vào năm 2035 tại hội nghị năm 2025, NATO cần “chuyển từ tiền bạc sang tên lửa và tên lửa đánh chặn”, biến nguồn lực tài chính thành vũ khí, năng lực sản xuất quốc phòng và sức mạnh răn đe.

Ông cho biết Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO tổ chức tại Ankara sẽ chứng kiến việc công bố hàng chục tỷ USD hợp đồng quốc phòng mới, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, trước các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2026 diễn ra trong bối cảnh liên minh tập trung triển khai các cam kết về tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và duy trì hỗ trợ Ukraine, đồng thời đối mặt với những tranh luận về chia sẻ gánh nặng an ninh xuyên Đại Tây Dương cũng như các thách thức từ môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.