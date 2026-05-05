Bộ trưởng thương mại G7 nhóm họp, thảo luận các vấn đề then chốt

Các bộ trưởng thương mại thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhóm họp tại Paris (Pháp) trong hai ngày 4 và 5/5 (theo giờ Pháp), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động lớn, nhằm thảo luận các vấn đề then chốt như khoáng sản quan trọng, thương mại điện tử và an ninh kinh tế.

Các cuộc thảo luận về hệ lụy của cuộc chiến ở Trung Đông được dự báo chiếm ưu thế trong phiên họp của các bộ trưởng Thương mại G7. Ảnh: AFP.

Cuộc họp lần này, dưới sự chủ trì của Pháp, diễn ra khi nền kinh tế thế giới bị xáo trộn bởi việc đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu. Theo giới chức Pháp, tác động của xung đột Trung Đông dự kiến là chủ đề chi phối phiên thảo luận không chính thức đầu tiên.

Dù vậy, căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt là lời đe dọa mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), sẽ không được đưa ra bàn thảo trực tiếp trong khuôn khổ G7. Vấn đề này nhiều khả năng được xử lý thông qua các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị, bao gồm cuộc gặp giữa Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic.

Về nội dung chính, các bộ trưởng G7 tập trung vào bốn ưu tiên lớn do Pháp đề xuất. Trong đó, đáng chú ý là nỗ lực tìm kiếm giải pháp chung nhằm xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, yếu tố được cho là làm “méo mó” thương mại tự do. Dù không nêu đích danh, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề này liên quan đến chính sách trợ cấp của Trung Quốc trong một số lĩnh vực.

Một trọng tâm khác là đảm bảo an ninh kinh tế thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung các khoáng sản quan trọng, vốn đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất chip, pin xe điện và nam châm công nghệ cao. Pháp đề xuất xây dựng cơ chế hợp tác giữa các quốc gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ, dựa trên các tiêu chuẩn và thông lệ minh bạch.

Bên cạnh đó, vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng được đưa ra thảo luận, sau khi vòng đàm phán hồi tháng 3 không đạt kết quả. Hiện cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này bị tê liệt trong nhiều năm do Mỹ không bổ nhiệm thẩm phán mới. Phía Pháp nhấn mạnh cần cải cách WTO để phù hợp hơn với các thách thức hiện nay.

Một vấn đề nổi bật khác là sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, kéo theo lượng lớn bưu kiện nhỏ không chịu thuế, gây sức ép cạnh tranh lên các nhà bán lẻ nội địa. Mỹ đã chấm dứt miễn thuế với các kiện hàng dưới 800 USD từ năm ngoái, trong khi EU dự kiến áp mức thuế cố định đối với hàng hóa dưới 150 euro từ mùa hè năm nay.

Các thành viên G7 mong muốn tái khẳng định cam kết đối với một hệ thống thương mại toàn cầu mở, công bằng và dựa trên luật lệ. Ảnh: Diplomatie.

Theo giới chức Pháp, lập trường hiện tại của các nước châu Âu là “không phản ứng thái quá” trước các căng thẳng thương mại, đồng thời ưu tiên đối thoại nội khối trước khi đưa ra quyết định cụ thể.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại thị trấn Evian, miền đông nước Pháp. Đây được kỳ vọng là dịp để các nền kinh tế hàng đầu thế giới thống nhất định hướng hợp tác trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Thúy Hà

Nguồn: AFP