Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth sử dụng ứng dụng Signal tiềm ẩn nguy cơ cho binh sĩ Mỹ

Một cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa kết luận rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng ứng dụng Signal trên thiết bị cá nhân để thảo luận về các thông tin nhạy cảm liên quan đến các cuộc không kích tại Yemen hồi đầu năm nay tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bị chỉ trích vì sử dụng ứng dụng Signal không đúng cách. Ảnh: Getty.

Cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc kết luận rằng việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng Signal đã tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin của Bộ Quốc phòng, những dữ liệu mà nếu bị đối thủ tiếp cận có thể gây nguy hiểm cho binh lính và các nhiệm vụ quân sự.

Tuy nhiên, báo cáo của tổng thanh tra độc lập thuộc Lầu Năm Góc không đưa ra đánh giá liệu những thông tin Bộ trưởng Hegseth chia sẻ được xếp vào loại mật tại thời điểm đó hay không, bởi cơ quan này thừa nhận rằng với tư cách người đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông Hegseth có quyền quyết định thông tin nào được phân loại và thông tin nào không.

Bộ trưởng Hegseth được cho là đã chia sẻ thông tin về kế hoạch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen vào ngày 15/3 cho một nhóm quan chức an ninh quốc gia chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, trong đó có cả Jeffrey Goldberg, tổng biên tập tạp chí The Atlantic. Ông Goldberg sau đó đăng bài tiết lộ nội dung cuộc thảo luận về kế hoạch tiêu diệt một thủ lĩnh Houthi chỉ hai giờ trước khi chiến dịch bí mật bắt đầu. Báo cáo của tổng thanh tra cho biết thông tin từ quân đội Mỹ vẫn thuộc diện mật vào thời điểm được chuyển cho ông Hegseth và việc để lộ qua đoạn trò chuyện có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ cũng như cho chính chiến dịch.

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Sự chú ý trở lại nhằm vào Bộ trưởng Pete Hegseth diễn ra đúng lúc ông đang phải đối mặt với áp lực gia tăng liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe. Hai ủy ban quốc hội phụ trách giám sát Bộ Quốc phòng đã bắt đầu các cuộc điều tra lưỡng đảng về quyết định của ông Hegseth liên quan đến đợt tấn công thứ hai nhắm vào những người sống sót sau cuộc không kích ban đầu. Trong đó có cáo buộc rằng ông có thể đã chỉ đạo về việc bảo đảm các cuộc tấn công “không để lại người sống sót”, một mệnh lệnh có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/The Guardian