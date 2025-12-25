Nhà Trắng chỉ đạo quân đội tập trung thực thi “vòng phong toả” dầu của Venezuela

Nhà Trắng đã chỉ đạo các lực lượng quân đội Mỹ tập trung gần như toàn bộ vào việc thực thi “vòng phong tỏa” đối với dầu mỏ Venezuela trong ít nhất hai tháng tới. Động thái này cho thấy Washington hiện ưu tiên sử dụng các biện pháp kinh tế, thay vì quân sự, để gây sức ép với Caracas.

Ảnh minh hoạ: BBC.

Nhà Trắng cho biết: Dù các phương án quân sự vẫn tồn tại, nhưng trọng tâm trước mắt là sử dụng áp lực kinh tế thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn.

Trong khi Tổng thống Donald Trump công khai tỏ ra dè dặt về mục tiêu cụ thể với Venezuela, hãng tin Reuters cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã âm thầm gây sức ép, buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phải rời khỏi đất nước. Hôm 22/12, ông Trump nói rằng nếu ông Maduro từ bỏ quyền lực thì đó sẽ là một quyết định “khôn ngoan”, nếu không Venezuela sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Venezuela đã tuồn ma túy vào Mỹ và trong nhiều tháng qua, chính quyền của ông đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu xuất phát từ Nam Mỹ mà Washington cho là chở ma túy. Ông Trump cũng đe dọa sẽ bắt đầu ném bom các cơ sở hạ tầng ma túy trên đất liền, đồng thời đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật nhằm vào Caracas.

Mỹ gia tăng áp lực lên Venezuela khi điều thêm binh sĩ cùng loạt máy bay chuyên phục vụ tác chiến đặc nhiệm tới gần Venezuela. Ảnh: BBC.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc đã triển khai hơn 15.000 binh lính tới khu vực Caribe, bao gồm một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hàng chục tiêm kích F-35. Việc triển khai nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng và duy trì áp lực chiến lược trong khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.