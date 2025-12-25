Thái Lan và Campuchia nối lại đàm phán biên giới sau căng thẳng

Các quan chức Thái Lan và Campuchia bắt đầu cuộc đàm phán biên giới kéo dài bốn ngày từ 24/12. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên sau những nỗ lực không thành công nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn.

Các quan chức quân sự Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán vào ngày 24/12. Ảnh: CNA

Phái đoàn Thái Lan do Phó tổng tham mưu Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Natthaphong Phraokaew dẫn đầu, trong khi đó phái đoàn Campuchia là Thiếu tướng Nhem Boraden. Phiên họp đầu tiên kéo dài 35 phút, tập trung trao đổi tài liệu và lập trường về ngừng bắn, chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo từ 25-27/12.

Mặc dù chưa đạt thỏa thuận cụ thể, Thái Lan đã nêu các yêu cầu: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn cần được giám sát bởi bên thứ ba, hợp tác rà phá bom mìn và chấm dứt việc sử dụng di tích cổ, công trình dân sự cho mục đích quân sự. Ngược lại, Bộ Thông tin Campuchia thông báo rằng, hai bên đã trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy chấm dứt hành động thù địch và tìm giải pháp để thiết lập lại sự ổn định giữa hai nước.

Các vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào 25 và 26/12. Nếu thuận lợi, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có thể ký thỏa thuận ngừng bắn chung vào 27/12.

Trước đó, ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow thông báo hai nước đã nhất trí nối lại đàm phán qua Ủy ban Biên giới Chung, cơ chế song phương được thiết lập trước đó. Ông khẳng định quyết định này là do Thái Lan và Campuchia chủ động, không liên quan Mỹ hay Trung Quốc.

Trong khi đó, các Ngoại trưởng Đông Nam Á nhóm họp tại Malaysia nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng cuộc họp giúp hai bên giải quyết bất đồng và đạt giải pháp công bằng, lâu dài.

Nỗ lực thúc đẩy hòa bình diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc triển khai các sáng kiến ngoại giao riêng nhưng chưa có tiến triển rõ rệt.

Trong hai tuần qua, các cuộc đụng độ biên giới đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán, đặt ra thách thức cấp bách cho ổn định khu vực.

Minh Phương

Nguồn: DW, NHK