Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thăm Qatar nhằm tăng cường hợp tác chiến lược

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Qatar. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Ankara nỗ lực tái khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ đối với Doha sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

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Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TRT.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Fidan tại Doha sẽ tập trung vào việc rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Chiến lược Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ - Qatar, dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay dưới sự đồng chủ trì của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Hamad Al Thani.

Theo dự kiến, Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề cập những diễn biến phức tạp tại Trung Đông và cho rằng đây là cơ sở để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh, hai bên cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng, yếu tố then chốt đối với sự ổn định kinh tế và an ninh năng lượng trong khu vực. Sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Qatar chính thức có hiệu lực năm 2025, kim ngạch thương mại song phương trong năm qua đã đạt 1,1 tỷ USD. Hai nước hiện đặt mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ USD trong những năm tới.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar tham dự lễ kí kết Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại. Ảnh: Al-Monitor.

Về các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Hakan Fidan chia sẻ các đánh giá của Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình tại Dải Gaza cũng như các tiến triển mới nhất liên quan đến Kế hoạch Hòa bình Gaza. Phía Ankara khẳng định việc đạt được một giải pháp lâu dài cho các căng thẳng tại vùng Vịnh và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột là ưu tiên cấp bách nhất hiện nay.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao dựa trên nguyên tắc tự chủ khu vực, bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường theo dõi tình hình và duy trì các biện pháp ứng phó phù hợp trước diễn biến an ninh khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: TRT.