Bộ trưởng Năng lượng Nga: Nga sẽ điều tàu chở dầu thứ hai tới Cuba

Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilyov ngày 2/4 cho biết Nga đang chuẩn bị gửi tàu chở dầu thứ hai đến Cuba.

Phát biểu với các phóng viên tại diễn đàn Energoprom-2026, ông Sergey Tsivilyov nói: “Hôm qua, một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức tại St. Petersburg. Các đại diện Cuba đã đến gặp chúng tôi. Cuba đang bị phong tỏa hoàn toàn. Nước này đã bị cắt đứt mọi liên lạc. Lô dầu đến từ đâu? Một tàu Nga đã vượt qua vòng phong tỏa. Giờ đây, một tàu thứ hai đang được chất hàng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc người Cuba”.

Ngày 30 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải Nga thông báo rằng tàu chở dầu Anatoly Kolodkin, chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo, đã đến Cuba. Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Matanzas ở Cuba với khoảng 730.000 thùng dầu - là lô dầu đầu tiên đến đảo quốc này sau khoảng ba tháng gián đoạn do hạn chế và lệnh phong tỏa năng lượng. Cuba sản xuất chỉ khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu của mình và phụ thuộc vào nhập khẩu để duy trì hệ thống điện và sản xuất.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga tại vịnh Matanzas, Cuba. Ảnh: Tass.

Các chuyến hàng dầu mỏ quan trọng từ Venezuela đã bị gián đoạn sau chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Venezuela vào ngày 3 tháng 1 nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Venezuela là một trong những nhà cung cấp dầu chính của Cuba. Vào ngày 29 tháng 1, Nhà Trắng đã ký một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế hải quan đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Trước đó cũng có thông tin cho rằng, Mỹ không phản đối việc Nga và các nước khác định kỳ cung cấp dầu cho Cuba vì lý do nhân đạo.

Việc Mỹ cấm vận năng lượng đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế của Cuba, dẫn đến tình trạng mất điện nghiêm trọng, cắt giảm hệ thống phân phối thực phẩm do nhà nước điều hành và thiếu nước, thuốc men....

Thanh Vân

Nguồn Tass, Euronews.