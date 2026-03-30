Mỹ cho phép tàu dầu Nga tới Cuba

Tờ New York Times (NYT) dẫn dữ liệu hàng hải cho biết, một tàu chở dầu treo cờ Nga đang vận chuyển khoảng 730.000 thùng dầu đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Cuba ngày 29/3, động thái hiếm hoi có thể phá vỡ thế bế tắc trong lệnh phong tỏa năng lượng mà Washington áp đặt đối với quốc đảo Caribe này suốt nhiều tháng qua.

Một người đàn ông đang câu cá gần một chiếc tàu mang cờ Cuba neo đậu tại bến cảng Matanzas, nơi một tàu chở dầu của Nga có khả năng sẽ dỡ hàng. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ The New York Times và dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin rời cảng Primorsk (Nga) vận chuyển khoảng 650.000 - 730.000 thùng dầu thô Urals, đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Cuba từ ngày 29/3 và có thể cập cảng Matanzas trong những ngày tới nếu không thay đổi hải trình. Theo NYT, việc tàu Nga chở nguồn cung năng lượng cập cảng sẽ giúp Cuba tránh nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu trong vài tuần.

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Tuần duyên Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi đối với yêu cầu bình luận của hãng tin TASS của Nga về thông tin này. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết Nga vẫn tiếp tục cung cấp hàng hóa viện trợ nhân đạo cho Cuba, bao gồm cả nhiên liệu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một dạng phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba từ tháng 1, đồng thời cảnh báo các quốc gia và tàu vận chuyển cung cấp nhiên liệu cho Havana. Trong một số trường hợp, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã can thiệp, buộc tàu chở dầu đang hướng tới Cuba phải đổi hướng.

Theo báo cáo, Tuần duyên Mỹ hiện có hai tàu tuần tra trong khu vực có thể tìm cách chặn tàu chở dầu của Nga, nhưng chính quyền Mỹ đã không thực thi lệnh ngăn chặn con tàu. Quyết định này được cho là nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng hoặc đối đầu trực tiếp với Moskva trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Theo NYT, lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã bóp nghẹt hoạt động năng lượng tại Cuba, dẫn tới tình trạng mất điện hàng ngày, thiếu hụt xăng nghiêm trọng, giá cả leo thang và hệ thống chăm sóc y tế xuống cấp.

Liên Hợp Quốc đã chỉ trích lệnh phong tỏa này, cho rằng Mỹ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba. Tổ chức này kêu gọi tất cả các quốc gia chấm dứt các biện pháp cưỡng chế kinh tế.

Thanh Vân

Nguồn Tass, Aa.