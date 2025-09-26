Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ

Sáng 26/9, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng cùng các đồng chí Thủ trưởng Phòng, ban, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại Trung đoàn 762 và Tiểu đoàn 40. Nội dung kiểm tra tập trung vào bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong nhiệm vụ quốc phòng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn (CHCN); kết quả công tác bình dân học vụ số và công tác chuẩn bị Hội thi “Tiểu đoàn Tăng gia sản xuất giỏi” năm 2025.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sát với đặc điểm tình hình từng đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thành lập các đoàn kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; điều chỉnh kế hoạch cơ động lực lượng, phương tiện sát thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo; bảo đảm đầy đủ cho các đợt trực sẵn sàng chiến đấu, trực PCTT-CHCN, an toàn tuyệt đối. Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, điển hình như khắc phục sự cố đê điều ở phường Quảng Phú, cứu trợ nhân dân xã Công Chính, ứng cứu và khắc phục hậu quả bão số 5 tại Yên Nhân. Hoạt động giúp dân được Nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên cũng được Bộ CHQS tỉnh thực hiện chặt chẽ. Đơn vị duy trì quản lý, bảo quản tốt 100% cơ sở vật chất, trang bị; bảo đảm đầy đủ quân trang, lương thực, thực phẩm theo quy định; cải tiến bữa ăn, thực hiện nghiêm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm đủ nhu cầu rau xanh, thịt cá cho bộ đội, nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời, duy trì tốt công tác quân y, phòng dịch, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,8%. Công tác tài chính, quản lý, sử dụng xăng dầu, trang bị kỹ thuật bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Trong công tác chuẩn bị Hội thi Tiểu đoàn Tăng gia sản xuất (TGSX) giỏi năm 2025, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng, quy hoạch mô hình TGSX theo hướng “tập trung, cơ bản, hiệu quả, bền vững” gắn với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đơn vị đã quy hoạch hệ thống vườn, ao, chuồng, giàn kiên cố, lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, cho năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng đủ 07 loại vườn, 05 loại chuồng, 02 khu vực chăn nuôi tập trung; tổ chức đào ao mới, cải tạo diện tích mặt nước để kết hợp chăn nuôi thủy sản. Nhờ đó, sản phẩm TGSX luôn đạt và vượt chỉ tiêu, giá thành rẻ hơn thị trường từ 10 đến 30%, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Đặc biệt, đơn vị đã huy động hơn 7.000 ngày công, hàng tỷ đồng vốn đầu tư, đưa vào áp dụng nhiều mô hình TGSX mới, tiên tiến, bền vững; giá trị lãi thu được gần 300 triệu đồng, sử dụng hiệu quả cho tái sản xuất và các quỹ của đơn vị.

Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh chú trọng thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy. 100% cán bộ, nhân viên được huấn luyện, kiểm tra kiến thức, kỹ năng số, góp phần nâng cao năng lực CCHC, CĐS trong toàn đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Quân khu 4 đánh giá cao kết quả Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đạt được, nhất là việc chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và chuẩn bị chu đáo cho Hội thi TGSX giỏi năm 2025. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thanh Hải (CTV)