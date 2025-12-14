Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trong những năm gần đây, thiên tai ngày càng xảy ra phức tạp và gây thiệt hại lớn đối với đời sống của người dân vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa. Trước những khó khăn đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Những đợt mưa bão vừa qua khiến các xã biên giới Tam Thanh, Na Mèo, Tam Chung, Mường Lát, Quang Chiểu, Bát Mọt... bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương phát động chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả. Bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã huy động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp người dân gia cố nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu; chằng chống nhà cửa, trường học, công trình công cộng; túc trực tại các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh còn phối hợp với các đơn vị sửa chữa các công trình bị hư hại như trường học, trạm y tế và các tuyến đường giao thông. Tại các thôn, bản, BĐBP còn trực tiếp tham gia lao động giúp dân dọn dẹp bùn đất, thu hoạch hoa màu, khôi phục sản xuất nông nghiệp để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, trong các đợt thiên tai vừa qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tích cực phòng, chống và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị đã điều động 406 lượt phương tiện, với 3.625 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ lợp, dựng lại 155 nhà dân, di dời 705 hộ dân đến nơi an toàn, khắc phục nhiều điểm đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông. Hướng dẫn, kêu gọi 4.240 lượt phương tiện vào nơi trú tránh an toàn, chằng chống 250 ngôi nhà; hỗ trợ, lợp dựng lại 98 nhà hư hỏng, tốc mái. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phối hợp xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ dài hạn. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chống chịu tốt hơn với thiên tai như làm nhà chống lũ, xây kênh mương tiêu úng, phát triển mô hình nông nghiệp bền vững. Các lớp tập huấn về phòng, chống thiên tai cũng được tổ chức rộng rãi, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, BĐBP còn phối hợp với các tổ chức xã hội, dành nguồn lực hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có vốn sản xuất, cho vay không lãi để khôi phục kinh tế.

Bài và ảnh: Khắc Công