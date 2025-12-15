Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết phối hợp trong công tác dân vận

Sáng 15/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030.

Trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam Bùi Quốc Oai đã trao biên bản ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030.

Đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo 17 xã, phường ven biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự hội nghị.

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có các đồng chí: Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trình bày báo cáo sơ kết 3 năm (2023-2025) thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trình bày báo cáo sơ kết 3 năm (2023-2025) thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại tỉnh Thanh Hóa; đề xuất thực hiện nội dung trong thời gian tới; dự thảo Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo đó, trong 3 năm (2023-2025), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình một cách hiệu quả.

Kết quả thực hiện chương trình đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó góp phần đổi mới công tác dân vận của đơn vị trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển; đồng thời góp phần quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thăm, tặng 730 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho hơn 1.000 cán bộ và Nhân dân; cấp phát gần 2.500 tờ rơi tuyên truyền, 1.000 sổ tay tuyên truyền pháp luật, tặng 1.520 cờ Tổ quốc, 110 áo phao... cho ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trình bày dự thảo Chương trình phối hợp.

Về nội dung ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; hai đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tăng cường phối hợp xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ven biển và trên biển, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, ngư dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Triển khai các hoạt động thiết thực như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chương trình an sinh xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc; giúp đỡ ngư dân yên tâm sản xuất, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Thông qua chương trình ký kết đã giúp cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Để chương trình đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai các nội dung ngay sau khi ký kết chương trình.

Đồng chí Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của các ban, sở ngành, đoàn thể, chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 sẽ đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã khái quát về truyền thống lịch sử, văn hóa đất và người Thanh Hóa, cũng như những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu và kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được, có sự đóng góp của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc giữ vững an ninh trật tự trên biển, để ngư dân yên tâm bám biển, vươn khơi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nhất là Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động tàu cá, phòng ngừa vi phạm pháp luật trên biển, bảo đảm an toàn cho ngư dân.

Nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên biển và phát triển kinh tế biển của Thanh Hóa không chỉ là mục tiêu tăng trưởng đơn thuần, mà phải đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ chủ quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, lấy người dân, ngư dân làm trung tâm và là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ biển đảo; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Việc bảo vệ chủ quyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, không chủ quan, không bị động.

Bí thư Tinh ủy yêu cầu các cấp, các ngành chức năng và địa phương cần đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với thực tiễn sản xuất, sinh hoạt của ngư dân; giúp ngư dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, tuân thủ nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi có tình huống phát sinh trên biển.

Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh, tạo “điểm tựa” để ngư dân yên tâm bám biển, gắn bó lâu dài với nghề.

Các lực lượng chức năng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, là “lá chắn” vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, phát triển kinh tế biển bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự trên biển là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thanh Hóa tiếp tục hành động quyết liệt, bài bản, để mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo sinh kế của ngư dân mà còn mang theo niềm tin, trách nhiệm và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam Bùi Quốc Oai đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên nhận biểu trưng 200 suất quà do Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa và trao 200 suất quà tặng gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

