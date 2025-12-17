Điểm sáng trong công tác tuyển quân

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

Xã Sao Vàng tặng quà cho thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Xã Sao Vàng đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, các bộ, ngành và của tỉnh. UBND xã chỉ đạo Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các bước theo đúng quy định. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, để thuận lợi trong quá trình nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, ban CHQS xã đã rà soát lập các danh sách (miễn, hoãn theo luật, hoãn vận dụng, đủ điều kiện thi hành NVQS), gia cảnh từng thanh niên trúng tuyển, số thanh niên còn hộ khẩu nhưng không có mặt ở địa phương, hoàn chỉnh các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS trên đài truyền thanh xã, trang thông tin của xã, qua nhóm zalo các thôn...

Bên cạnh đó, ban CHQS xã đã kịp thời tham mưu cho hội đồng NVQS xã xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, vi phạm Luật NVQS, nâng cao tính răn đe, giáo dục. Do thực hiện đảm bảo các bước theo quy trình, sau khi khám sơ tuyển tại địa phương, rà soát, toàn xã có 162 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển NVQS năm 2026, trong đó có 18 thanh niên viết đơn tình nguyện, 6 thanh niên khám nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Vào những ngày khám tuyển, từ sáng sớm các thanh niên có lệnh gọi khám tuyển cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt đông đủ. Trò chuyện với chúng tôi, thanh niên Trần Văn Tuấn phấn khởi cho biết: “Tôi đang làm công nhân ở khu công nghiệp Lễ Môn, phường Hạc Thành thì nhận tin có giấy khám tuyển NVQS. Tôi liền xin phép công ty nghỉ để về khám tuyển theo đúng kế hoạch. Là người công dân, tôi nghĩ rằng trước hết phải đặt việc thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc lên trên hết”.

Còn thanh niên Phạm Minh Hùng chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ngoài việc thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, thì quân đội còn là môi trường hết sức lý tưởng để rèn luyện cho những người trẻ như chúng tôi trưởng thành. Vì vậy, tôi đã viết đơn tình nguyện được lên đường thực hiện NVQS đợt này”.

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2026, xã Sao Vàng xác định đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Hội đồng NVQS, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Vì vậy, địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi thành viên Hội đồng NVQS thực sự là một “hạt nhân nêu gương”, gắn trách nhiệm với địa bàn được phân công; các đoàn thể chính trị - xã hội xác định rõ phần việc cụ thể, có cơ chế phối hợp và chế độ kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Cùng với đó là phát huy vai trò của người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể, đoàn viên tiêu biểu trong vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Chú trọng công tác chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chủ tịch UBND xã Sao Vàng Nguyễn Quốc Tuấn, cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã nhanh chóng thành lập, kiện toàn Hội đồng NVQS cấp xã, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyển quân, đồng thời xác định làm tốt ngay từ khâu rà soát, nắm, phúc tra nguồn tuyển. Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, trong đó quy định rõ trách nhiệm của đảng ủy viên phụ trách các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Ban CHQS xã phối hợp lực lượng công an, các thôn rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Xã cũng thành lập tổ công tác xuống từng thôn, xóm, đến từng gia đình có công dân trong độ tuổi để đối chiếu, kiểm chứng. Chúng tôi xác định trách nhiệm càng cao thì càng phải chủ động, làm tốt hơn trong tuyển quân nhằm bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước tuyển quân công khai, minh bạch, chính xác”.

Với những giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và kinh nghiệm từ phương châm “phát huy vai trò cơ sở”, xã Sao Vàng đã thực hiện một “mùa tuyển quân” thành công. Những thanh niên ưu tú xã Sao Vàng đang háo hức chờ ngày tòng quân, để được cống hiến sức mình xây dựng quân đội.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa