Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 bàn các giải pháp để lực lượng Công an đi nhanh, đi vững chắc, tạo nền móng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 diễn ra trong hai ngày 15-16/12/2025.

Sáng 15/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Dự khai mạc Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Tư pháp; Trần Văn Rón - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Nghiêm - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2025; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai hai Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 trong lực lượng Công an nhân dân.

Năm 2025, công tác bảo vệ an ninh, trật tự gia tăng thách thức, áp lực. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng Công an với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã gương mẫu triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo , dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất.

Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai “Bộ tứ trụ cột” và ba Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hàng loạt tư duy mới, đột phá nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình , phấn đấu đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

“Bối cảnh đó vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII với các mục tiêu, chỉ tiêu có tính chiến đấu rất cao nhằm tiếp tục nâng tầm các mặt công tác Công an, phấn đấu tạo ra dấu ấn, kỳ tích mới, đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng “hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Bộ trưởng Công an khẳng định: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 không chỉ nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2025, về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; quán triệt, triển khai thực hiện hai Quy định của Bộ Chính trị về công tác tình báo, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2026; cao hơn, có trọng trách hết sức vẻ vang, bàn các giải pháp để ngay từ năm 2026 lực lượng Công an đi nhanh, đi vững chắc, tạo nền móng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Theo Báo Nhân Dân