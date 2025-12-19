Bộ CHQS tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 19/12, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh nguyện một lòng theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nguyện ra sức học tập, chiến đấu và công tác tốt, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ; luôn đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)