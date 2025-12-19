Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Tòa giám mục Thanh Hóa

Nhân dịp Giáng sinh 2025, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Thanh Hóa.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục.

Tham gia đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo khái quát những những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu 4 nói chung, LLVT tỉnh Thanh Hóa nói riêng, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Giám mục cùng các linh mục của giáo phận Thanh Hóa và hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, nhất là trong tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy và đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục.

Thay mặt bà con giáo dân, Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Uỷ ban Phát triển con người toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đã quan tâm sâu sắc đối với các hoạt động của giáo phận Thanh hóa.

Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định luôn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, hướng dẫn bà con giáo dân trong toàn giáo phận tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Tốt đời đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”, đoàn kết thực hiện đúng đường hướng phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ công dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững nền quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)