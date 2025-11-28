Black Friday: Người Mỹ háo hức mua sắm bất chấp thuế quan

Ngày Black Friday năm nay (diễn ra vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn) vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với người dân Mỹ, bất chấp thuế quan và bất ổn kinh tế. Dù không còn cảnh tượng “đại tiệc mua sắm” như những năm trước, ngày hội này vẫn đủ hấp dẫn để trở thành ngày mua sắm lớn nhất nước Mỹ, đồng thời chính thức khởi động mùa mua sắm lễ hội. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, tập trung săn ưu đãi, trong khi các doanh nghiệp điều chỉnh chi phí và cẩn trọng trong tuyển dụng để đối phó với môi trường kinh tế không chắc chắn.

Ngày hội mua sắm Black Friday năm 2025. Ảnh: CTV News.

Giám đốc phát triển kinh doanh và marketing tại trung tâm thương mại Mall of America ở Minnesota, Jill Renslow cho biết: Chúng tôi đang chứng kiến khởi đầu rất khả quan cho mùa mua sắm lễ hội. Thuế quan khiến giá hàng hóa tăng, niềm tin tiêu dùng giảm nhưng người Mỹ vẫn sẵn sàng mở hầu bao cho sự kiện giảm giá Black Friday.

Lượng khách đến đây những ngày này thậm chí đã vượt năm 2019, thời điểm trước đại dịch. Để kích cầu thêm cho ngày chính sự kiện, Mall of America đã tặng thẻ mua sắm và nhiều phần quà cho 250 khách đến đầu tiên lúc 7 giờ sáng thứ sáu. Quản lý các trung tâm thương mại khác và giới phân tích cũng nhìn nhận đà tiêu dùng tích cực trước Black Friday.

Tuy nhiên, riêng năm 2025, Black Friday diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đối mặt kinh tế bất ổn, phải ứng phó với biến động thuế quan của Tổng thống Trump. Trong khi đó, niềm tin người tiêu dùng tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. Theo khảo sát, người Mỹ dự kiến chi tiêu ít hơn 4% vào Black Friday năm nay so với 2024, chủ yếu do hạn chế tài chính và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Một người dân mua sắm tại chuỗi siêu thị bán lẻ Target trong dịp Black Friday 2025. Ảnh: NBC News.

Dù vậy, tín hiệu đến nay cho thấy người Mỹ vẫn sẵn sàng chi tiêu. Báo cáo doanh số quý của Walmart, Best Buy và các nhà bán lẻ khác trước đó cũng ghi nhận khả quan. Hệ thống theo dõi chi tiêu Mastercard SpendingPulse dự báo doanh số bán lẻ giai đoạn 1/11 đến 24/12 sẽ tăng 3,6%.

Khảo sát Mua sắm Mùa lễ năm 2025 của AT&T Business chỉ ra xu hướng người tiêu dùng Mỹ đang “có chủ đích và hướng đến giá trị” hơn trong việc mua sắm dịp lễ năm nay. Họ ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ nhiều hơn, với 77% nói sẽ mua sắm từ nhóm này, nếu có thể và giá cả không đổi.

Thanh Giang

Nguồn: AP, NBC News.