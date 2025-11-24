Black Friday năm nay vào ngày nào? Mua hàng Black Friday ở đâu?

Black Friday năm nay diễn ra vào ngày nào và nên mua hàng ở đâu là điều được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Đây là dịp khuyến mãi lớn trong năm, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng cùng chương trình giảm giá “khủng”. Nắm rõ thời gian và nơi mua sắm sẽ giúp người dùng săn được những sản phẩm chất lượng với giá tốt.

Black Friday năm nay vào ngày nào?

Sự kiện Black Friday năm nay diễn ra vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 11, ngay sau dịp Lễ Tạ Ơn của người Mỹ. Đây là thời điểm các thương hiệu toàn cầu tung ra chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm sôi động.

Nguồn gốc ngày Black Friday

Black Friday ra đời tại thành phố Philadelphia (Mỹ) vào thập niên 1950 - 1960. Vào thời điểm đó, đã có một lượng lớn người dân đổ về trung tâm thành phố để mua sắm và xem trận bóng giữa hai đội Army và Navy sau ngày Lễ Tạ Ơn. Hoạt động đông đúc này đã khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng trên khắp các tuyến đường.

Nguồn gốc Black Friday bắt đầu từ Philadelphia

Cảnh sát địa phương khi ấy đã gọi ngày này là “Black Friday” vì khối lượng công việc quá tải và tình trạng hỗn loạn khắp nơi. Từ cuối thập niên năm 1980, các nhà bán lẻ lớn ở đây đã thay đổi ý nghĩa Black Friday theo một chiều hướng lạc quan hơn.

Lịch sale Black Friday tại Việt Nam năm 2025

Tại Việt Nam, khi tìm hiểu Black Friday ngày nào, người dùng sẽ thấy đây không còn là sự kiện diễn ra trong một ngày. Thay vì vậy, các đợt ưu đãi thường được triển khai từ giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12. Trong năm 2025, nhiều sàn thương mại điện tử và các hệ thống bán lẻ dự kiến tung các mức giá cực sốc từ ngày 28/11 đến 1/12.

Black Friday ở Việt Nam kéo dài đến đầu tháng 12

Những trung tâm thương mại và cửa hàng chính hãng cũng đồng loạt giảm giá sâu, tạo không khí mua sắm sôi động trên toàn quốc. Người dùng nên theo dõi chương trình từ giữa tháng 11 để chuẩn bị danh sách sản phẩm và ngân sách phù hợp.

Mẹo săn ưu đãi cực chất dịp Black Friday năm nay

Black Friday năm nay mang đến vô vàn ưu đãi hấp dẫn, nhưng nếu không có chiến lược, người dùng rất dễ “cháy ví” hoặc mua nhầm hàng kém chất lượng. Sau đây là các bí quyết thực tế để tận dụng hiệu quả trong mùa khuyến mãi lớn trong năm:

Lên danh sách sản phẩm: Ghi rõ tên, mẫu mã, giá tham khảo để tránh mua sắm cảm tính. Điều này giúp người dùng tập trung vào các món đồ cần thiết.

Chuẩn bị sẵn tài khoản và phương thức thanh toán: Liên kết ví điện tử, thêm địa chỉ giao hàng trước để đặt hàng nhanh khi có flash sale.

Canh khung giờ vàng: Đợt sale lớn thường chia theo khung giờ 9h, 11h. Do đó, người dùng nên cài báo thức hoặc thêm sẵn vào giỏ hàng.

Giữ tâm lý tỉnh táo: Không nên mua chỉ vì “thấy rẻ”, hãy so sánh kỹ giữa các nhà bán và đánh giá thực tế của người dùng trước khi quyết định.

Lên danh sách sản phẩm trước khi Black Friday

Làm theo các mẹo trên, người dùng có thể tối ưu khoản chi tiêu hiệu quả. Người dùng nên chuẩn bị chu đáo để tránh bỏ qua các ưu đãi hấp dẫn trong dịp sale này.

Mua hàng Black Friday 2025 ở đâu?

Thị trường mua sắm Black Friday năm nay tại Việt Nam được dự đoán sẽ sôi động hơn. Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng cùng các sàn thương mại đều ra mắt loạt khuyến mãi lớn. Từ các sản phẩm công nghệ như điện thoại hay máy tính xách tay đến đồ gia dụng, đồ làm đẹp, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt deal giảm giá sâu.

Nếu đang tìm địa chỉ mua sắm đáng tin cậy trong dịp Black Friday 2025, CellphoneS là lựa chọn phù hợp. Chúng tôi sẽ triển khai nhiều chương trình giảm giá lớn trong ngày này cho điện thoại, laptop, tai nghe, phụ kiện và thiết bị gia dụng thông minh.

Qua những thông tin trên, người dùng đã biết Black Friday năm nay diễn ra vào thời gian nào và mua hàng ở đâu uy tín. Hãy chuẩn bị trước danh sách sản phẩm cần mua và theo dõi các chương trình giảm giá sớm để không bỏ lỡ cơ hội. Black Friday hứa hẹn mang đến mùa mua sắm sôi động và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mọi người.