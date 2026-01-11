Campuchia cam kết giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan trên cơ sở hòa bình và luật pháp quốc tế

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 10/1/2026 khẳng định, chính phủ nước này cam kết giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan một cách hòa bình, dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: China Daily HK.

Trong tuyên bố công bố các biện pháp của chính phủ liên quan đến xung đột biên giới, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh chính phủ nước này luôn coi trọng hòa bình và đang nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, các hiệp ước, công ước, cũng như thỏa thuận giữa Phnom Penh và Bangkok.

Ông Hun Manet bày tỏ trân trọng trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân trên toàn quốc, bao gồm việc đóng góp tiền, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng bộ đội, cảnh sát và những người dân phải di dời do tình hình biên giới. Thủ tướng Campuchia đánh giá cao tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và thống nhất dân tộc mà người Campuchia đã thể hiện trong thời điểm khó khăn này.

Các nhà phân tích trong khu vực và trên thế giới kỳ vọng, cách tiếp cận hòa bình, dựa trên pháp luật và khoa học kỹ thuật như Campuchia đề xuất sẽ giúp giảm nguy cơ leo thang căng thẳng, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào khả năng giải quyết tranh chấp một cách minh bạch và trách nhiệm.

Biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: Nation Thailand.

Trong bối cảnh này, sự ủng hộ của người dân và tinh thần đoàn kết quốc gia được xem là nền tảng quan trọng để Campuchia đối mặt với thách thức, duy trì ổn định và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng bày tỏ kỳ vọng các tổ chức, các quốc gia và đối tác phát triển khác sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình bình thường hóa của Campuchia, đặc biệt là các hoạt động khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm cải thiện cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột biên giới vừa qua.

Thanh Giang

Nguồn: Khmer Times.