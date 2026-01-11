Mỹ cảnh báo tấn công Iran giữa làn sóng biểu tình lan rộng

Ngày 10/1, Chính quyền Mỹ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục lan rộng trên nhiều thành phố, kèm theo các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang đối mặt với “rắc rối lớn”, đồng thời cảnh báo Washington có thể tiến hành các hành động quân sự nếu chính quyền Tehran sử dụng bạo lực quy mô lớn để đàn áp biểu tình.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc biểu tình đã vượt ra ngoài dự đoán ban đầu, với việc người dân “giành quyền kiểm soát một số thành phố”. Ông Trump cũng cảnh báo Iran không nên nổ súng vào người biểu tình, ám chỉ khả năng Mỹ sẽ đáp trả nếu bạo lực leo thang. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vốn đã căng thẳng sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025.

Theo các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành những cuộc thảo luận “sơ bộ” liên quan đến khả năng tấn công Iran. Những cuộc bàn thảo tập trung xác định các mục tiêu có thể bị nhắm tới, trong đó, một phương án được xem xét là tiến hành những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Trong khi đó, theo TASS và Times of Israel, Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad tuyên bố bất kỳ ai tham gia những cuộc biểu tình đều sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng đế” - tội danh có thể dẫn tới án tử hình. Tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng nêu rõ, ngay cả những người “hỗ trợ các phần tử gây bạo loạn” cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc nêu trên.

Ông Movahedi Azad nhấn mạnh: “Các công tố viên phải thận trọng nhưng không được chậm trễ trong việc công bố cáo trạng, chuẩn bị cơ sở cho công tác xét xử và kiên quyết đấu tranh với những kẻ phản bội dân tộc, gây mất an ninh và tìm cách tạo điều kiện cho sự thống trị của nước ngoài đối với đất nước. Các thủ tục tố tụng phải được tiến hành một cách không khoan dung, không nhân nhượng.”

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục lan rộng trên nhiều thành phố Iran. Ảnh: Al Jazeera

Trong khi Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn, Washington bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chính quyền Tehran đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội tại. Giới quan sát nhận định diễn biến hiện nay đặt Iran trước một ngã rẽ quan trọng, khi sức ép trong nước gia tăng song song với nguy cơ đối đầu chính trị và an ninh với bên ngoài.

Lê Hà.

Nguồn: Al Jazeera, TASS, Times of Israel