Big Tech và mạng lưới theo dõi người dùng: Lo ngại lan rộng toàn cầu

Việc các tập đoàn công nghệ lớn thu thập và phân tích dữ liệu người dùng tiếp tục làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ giám sát trên diện rộng, trong bối cảnh tranh cãi về mã hóa và kiểm soát nội dung đang gia tăng tại nhiều khu vực.

Khi các nền tảng số ngày càng mở rộng, tranh luận về quyền riêng tư và giám sát dữ liệu tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, Microsoft và Snap đang chịu sự giám sát chặt chẽ tại Liên minh châu Âu, sau khi cảnh báo về khả năng tiếp tục quét tin nhắn được mã hóa nhằm phát hiện nội dung có hại.

Các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu các công nghệ mã hóa, đồng thời biến hoạt động liên lạc cá nhân thành một phần của hệ thống giám sát trên diện rộng.

Tranh luận bùng lên sau khi các nhà lập pháp châu Âu không thông qua dự luật gây tranh cãi, thường được gọi là “chat control”, vốn yêu cầu các nền tảng số quét tin nhắn được mã hóa. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này giúp phát hiện các hành vi vi phạm như bóc lột trẻ em và các nội dung độc hại, trong khi phe phản đối cảnh báo nguy cơ phá vỡ quyền riêng tư và an ninh dữ liệu.

Theo các chuyên gia, xu hướng hiện nay cho thấy các công ty công nghệ đang thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ từ tin nhắn, công cụ tìm kiếm, lịch sử vị trí đến hoạt động trực tuyến của người dùng. Mỗi thao tác trên điện thoại, ứng dụng hoặc trình duyệt đều để lại dấu vết số.

Dữ liệu này giúp các nền tảng cá nhân hóa dịch vụ, đề xuất nội dung và tối ưu hóa quảng cáo. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo chính kho dữ liệu này cũng có thể được sử dụng cho mục đích giám sát trên quy mô lớn.

Các thiết bị thông minh ngày nay có khả năng theo dõi vị trí, hành vi sử dụng ứng dụng và thói quen sinh hoạt, qua đó hình thành hồ sơ số chi tiết về từng cá nhân theo thời gian.

Ảnh chụp màn hình

Lo ngại cũng tập trung vào khả năng dữ liệu người dùng bị chia sẻ hoặc bị yêu cầu cung cấp cho các cơ quan chức năng. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang gia tăng yêu cầu truy cập dữ liệu, bao gồm lịch sử vị trí, dữ liệu tìm kiếm và hoạt động trực tuyến.

Theo nền tảng thống kê Statista, các báo cáo minh bạch từ những tập đoàn công nghệ lớn cho thấy số lượng yêu cầu cung cấp dữ liệu từ chính phủ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, phản ánh xu hướng gia tăng tiếp cận dữ liệu người dùng trên toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định ranh giới giữa theo dõi thương mại và giám sát nhà nước đang ngày càng mờ nhạt, đặt ra bài toán lớn về cân bằng giữa phát triển công nghệ, an ninh và quyền riêng tư cá nhân.

Bích Hồng

Nguồn: WION