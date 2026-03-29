Biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump lan rộng trên toàn nước Mỹ

Hàng nghìn cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 28/3, khi phong trào “No Kings” (tạm dịch: Không có vua) bước vào đợt vận động thứ ba, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tại cả 50 bang. Hai đợt biểu tình trước đó đã thu hút hàng triệu người tham gia.

Người biểu tình trước Đài tưởng niệm Lincoln nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Washington, DC, Mỹ, ngày 28 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Các cuộc mít tinh tập trung phản đối chính sách siết chặt nhập cư, cách tiếp cận đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như những diễn biến liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Theo ban tổ chức, hơn 3.200 sự kiện đã được lên kế hoạch, tiếp nối hai đợt trước đó từng thu hút hàng triệu người tham gia.

Tại bang Minnesota, một điểm nóng trong chiến dịch siết chặt nhập cư trái phép của ông Trump, hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội bang ở thành phố Saint Paul. Phát biểu trước đám đông, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho rằng các cuộc biểu tình thể hiện những giá trị cốt lõi của xã hội Mỹ, bao gồm tinh thần dân chủ và thượng tôn pháp luật. Cùng tham gia sự kiện, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc định hướng tương lai đất nước, đồng thời kêu gọi duy trì các nguyên tắc dân chủ.

Người dân cầm cờ và biểu ngữ khi đám đông lớn tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota tại Saint Paul, Minnesota, ngày 28 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP.

Nhiều cuộc mít tinh quy mô lớn khác cũng được ghi nhận tại New York, Los Angeles, Philadelphia, Dallas và thủ đô Washington. Đáng chú ý, theo ban tổ chức, khoảng hai phần ba số sự kiện diễn ra tại các khu vực ngoài đô thị lớn, cho thấy phạm vi lan tỏa ngày càng rộng của phong trào.

Trong khi đó, tại Dallas, đã xảy ra một số vụ xô xát giữa người biểu tình và các nhóm phản đối. Lực lượng chức năng đã tiến hành một số vụ bắt giữ nhằm đảm bảo trật tự.

Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 36%, giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Ở chiều ngược lại, phía Đảng Cộng hòa chỉ trích các cuộc biểu tình, cho rằng một số quan điểm cực đoan đang được khuếch đại, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc các chính trị gia đối lập ủng hộ phong trào này.

Giới quan sát nhận định, các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay, với dấu hiệu gia tăng hoạt động vận động chính trị tại nhiều bang, kể cả những khu vực vốn được coi là “thành trì” của Đảng Cộng hòa.

Phong trào “No Kings” được khởi xướng từ tháng 6/2025 và nhanh chóng mở rộng quy mô trên toàn quốc. Các cuộc mít tinh biểu tình ngày 28/3 diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức kêu gọi hành động phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành - cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ tư.

Một người tham gia biểu tình tại Washington, bà Morgan Taylor (45 tuổi), cho biết bà phẫn nộ trước hành động quân sự của ông Trump tại Iran, gọi đây là “một cuộc chiến vô nghĩa”. Bà nói:“Không ai tấn công chúng ta. Chúng ta không cần phải ở đó”.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.