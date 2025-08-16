Biểu dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2020 - 2025

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Sáng 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 – 2025, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành GD&ĐT tỉnh được triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; chủ động tự học, nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả từng giờ học và hoạt động giáo dục.

Toàn cảnh hội nghị.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ chuyển biến tích cực: Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt 98%, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Bậc tiểu học duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,75%.

Chất lượng giáo dục đài trà bậc THPT có bước phát triển. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm trên 99%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn duy trì top đầu cả nước, đặc biệt là các kỳ thi quốc tế và khu vực, Thanh Hóa luôn có học sinh đoạt huy chương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt. Đến nay, toàn tỉnh có trên 25.700 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90% tổng số phòng học; có 1.716/1.979 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 86,7%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, dạy và học.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Bước sang giai đoạn 2025 – 2030, Sở GD&ĐT Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn phong trào với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa điển hình tiên tiến; sử dụng truyền thông, mạng xã hội để tôn vinh các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả; tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong xét duyệt, quản lý thi đua, khen thưởng ...

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: “Các tập thể, cá nhân được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hơn 54.000 cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Các thầy cô chính là những tấm gương sáng, đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho ngành GD&ĐT tỉnh nhà”.

Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Lợi Đỗ Thị Hồng Hạnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh...

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Thi và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020 – 2025.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, 31 tập thể, 111 cá nhân được vinh danh, khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020 – 2025.

Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Nguyễn Thanh Sơn phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030, kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng, quyết tâm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Linh Hương