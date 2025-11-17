Bệnh viện Phổi Thanh Hóa xây dựng môi trường y tế không khói thuốc

Xác định xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, an toàn và văn minh là một tiêu chí quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng bệnh viện không khói thuốc. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, người nhà và cán bộ y tế.

Bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính liên quan đến hút thuốc lá điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Quyết định số 1315/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo “Bệnh viện không khói thuốc”, xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai phù hợp với quy mô và điều kiện của đơn vị. Bệnh viện ban hành nội quy cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên, bao gồm: khoa khám bệnh, khu điều trị nội trú, hành lang, khu chờ khám, khu vực sân - vườn và các không gian công cộng. 100% khu vực công cộng, hành lang, khoa phòng có biển “Cấm hút thuốc”, được bố trí tại tất cả vị trí dễ quan sát; đồng thời hệ thống loa nội viện thường xuyên phát thông điệp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Công tác truyền thông - giáo dục được duy trì dưới nhiều hình thức, như: treo pano, áp phích, phát tờ rơi; tổ chức nói chuyện chuyên đề; lồng ghép nội dung “Nói không với thuốc lá” trong giao ban, họp hội đồng người bệnh, sinh hoạt khoa phòng. Đặc biệt, bệnh viện chú trọng tư vấn cai thuốc lá cho bệnh nhân có bệnh nền hô hấp mạn tính như COPD, viêm phổi, hen phế quản..., giúp người bệnh nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân hô hấp mạn tính, việc hạn chế tiếp xúc khói thuốc giúp cải thiện đáng kể chức năng phổi và tốc độ hồi phục. Đến nay, tại bệnh viện đã giảm đáng kể tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; người bệnh và người nhà có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường không khói thuốc.

Từng nghiện thuốc lá nhiều năm, thời gian gần đây ông Lê Văn Tăng, xã Nông Cống bị ho, ho kéo dài, mua thuốc về uống không khỏi, sau khi đến khám tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và được các y, bác sĩ chẩn đoán mắc lao phải nhập viện điều trị. Ông Tăng chia sẻ: "Quá trình điều trị tại bệnh viện, tôi thấy từ cán bộ y tế đến bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân đều không hút thuốc lá. Được cán bộ y tế giải thích giúp tôi hiểu rõ về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình nên tôi quyết tâm bỏ thuốc để nâng cao sức khỏe".

Đối với nhân viên y tế, nhận thức về tác hại của khói thuốc được nâng cao, ý thức nêu gương được đẩy mạnh, nhân viên y tế gương mẫu không hút thuốc trong giờ làm việc, nhiều cán bộ đã giảm hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá hoàn toàn. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vương Thị Hường, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cho biết: Với đặc thù là bệnh viện điều trị các bệnh về hô hấp, khói thuốc không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân mà còn gây nguy cơ nặng lên bệnh và kéo dài thời gian điều trị, ban giám đốc bệnh viện xác định việc nói “không” với thuốc lá không chỉ là thực hiện quy định, mà còn là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Theo đó, khoa thường xuyên lồng ghép tuyên truyền tác hại thuốc lá; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các hội nghị, cuộc họp giao ban và chương trình truyền thông nội viện. Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ còn tích cực tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân có nhu cầu cai thuốc, giúp họ thay đổi thói quen và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Để mô hình “Bệnh viện không khói thuốc” tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: Duy trì tuyên truyền thường xuyên, đổi mới hình thức, tăng cường tính trực quan, dễ tiếp nhận. Đưa tiêu chí “không hút thuốc” vào đánh giá thi đua, xem đây là tiêu chuẩn quan trọng về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế. Tư vấn người bệnh bỏ thuốc lá, góp phần cải thiện chất lượng điều trị. Đồng thời, tiếp tục củng cố và duy trì môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - an toàn - không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bài và ảnh: Tô Hà