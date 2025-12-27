Các bệnh viện sẵn sàng bảo đảm cấp cứu, điều trị cho người dân dịp nghỉ Tết Dương lịch

Dự báo nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, các bệnh lý nội khoa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới sẽ có xu hướng gia tăng, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực, thuốc men và trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho người dân trong mọi tình huống.

Các bệnh viện sẵn sàng phương án trực cấp cứu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, kế hoạch trực cấp cứu được triển khai nghiêm túc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phân trực cụ thể, tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm như: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chấn thương, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực. Toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức tích cực được kiểm tra, rà soát, bảo đảm vận hành thông suốt.

Bên cạnh đó, Trung tâm Huyết học và Truyền máu của bệnh viện cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trong dịp nghỉ Tết. Các phương án hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi có yêu cầu cũng được xây dựng sẵn sàng.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bên cạnh việc bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, bệnh viện đã thành lập các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp khi cần thiết.”

Không chỉ ở tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến cơ sở cũng chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết cụ thể. Theo đó, các đơn vị phân công trực đủ 4 cấp gồm: lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần và bảo vệ - tự vệ. Đồng thời, dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, dịch truyền, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng rà soát lại máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Lê Xuân Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn, cho biết: “Bệnh viện đã phân chia nhân lực để vừa đảm bảo phục vụ người bệnh, vừa đảm bảo để cán bộ, nhân viên được đón Tết. Chúng tôi đã cho rà soát vật tư, thuốc men, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu; bổ sung các kíp trực cho các khoa như Cấp cứu hồi sức và chống độc, khoa Truyền nhiễm, khoa Ngoại để sẵn sàng ứng phó với các tình huống tai nạn hoặc dịch bệnh".

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng - đơn vị nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn giao thông đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị được triển khai kịp thời. Các đội cấp cứu lưu động cũng được thành lập, sẵn sàng ứng phó với các tình huống tai nạn hàng loạt hoặc ngộ độc thực phẩm cần chi viện.

Theo đại diện Sở Y tế Thanh Hóa, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh được yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu cán bộ trực, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Công tác phân tuyến điều trị được quán triệt rõ ràng; sẵn sàng hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm chế độ trực và báo cáo, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, điều trị.

Mặc dù Sở Y tế chỉ yêu cầu đảm bảo trực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nội trú. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân và giảm áp lực bệnh nhân đông sau kỳ nghỉ, một số bệnh viện trong tỉnh vẫn tổ chức khám bệnh thông thường xuyên suốt 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ngành Y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu, bia; sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.

Thuỳ Dung