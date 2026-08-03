Belarus lập lữ đoàn tấn công đường không chỉ cách biên giới Ukraine 40 km

Belarus đang hoàn tất việc thành lập Lữ đoàn Tấn công đường không Độc lập số 37 đóng quân tại Gomel, cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 40 km. Đây là bước đi quân sự chiến lược mới nhất của Minsk nhằm củng cố sườn phía nam của nước này, vốn được coi là khu vực an ninh bất ổn nhất.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 5 của Belarus trình diễn kỹ năng chiến đấu trong các sự kiện kỷ niệm tại Maryina Horka, ngày 27/12/2022. Ảnh: Getty Images.

Thông tin được Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus, Đại tá Alexander Ilyukevich, công bố trên kênh truyền hình quân đội VoenTV ngày 2/8.

Theo ông Ilyukevich, một tiểu đoàn của lữ đoàn mới đã được thành lập, các sĩ quan đã được tuyển chọn và lực lượng binh sĩ đã bắt đầu được huy động. Trong năm nay, Belarus sẽ tiếp tục thành lập thêm một tiểu đoàn cùng các đơn vị pháo binh, phòng không, trinh sát và bảo đảm chiến đấu. Toàn bộ đơn vị dự kiến được chuyển đến căn cứ thường trực gần Gomel trong năm 2027.

Việc thành lập Lữ đoàn 37 sẽ nâng tổng số lữ đoàn tấn công đường không của Belarus lên 4 đơn vị, bên cạnh Lữ đoàn 103 tại Vitebsk, Lữ đoàn 38 ở Brest và Lữ đoàn số 5 tại Maryina Horka.

Cùng với việc mở rộng lực lượng đặc nhiệm, Belarus cũng điều chuyển Trung đoàn tên lửa phòng không số 147 về trực thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm nhằm tăng cường năng lực bảo vệ sở chỉ huy, các đơn vị quân đội và đối phó các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Minsk tiếp tục củng cố hạ tầng quân sự tại khu vực phía Nam. Trước đó, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết đã chỉ đạo tăng cường triển khai lực lượng dọc biên giới với Ukraine. Tổng thống Lukashenko nhiều lần cáo buộc Ukraine là nguồn đe dọa đối với an ninh Belarus. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Minsk không có ý định trực tiếp tham gia cuộc xung đột đang diễn ra và sẽ chỉ sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Belta.

Trong khi đó, phía Ukraine nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc Belarus mở rộng hiện diện quân sự gần biên giới, cho rằng các hoạt động này có thể buộc Kyiv phải tiếp tục phân bổ nguồn lực để theo dõi và phòng thủ hướng Bắc.

Phía tình báo Ukraine cho biết đang giám sát chặt chẽ động thái này. Hiện tại, Kyiv chưa ghi nhận dấu hiệu tập trung quân quy mô lớn từ phía Bắc. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và quân đội vẫn triển khai các biện pháp tăng cường an ninh nghiêm ngặt tại khu vực biên giới giáp Belarus để phòng ngừa rủi ro xâm nhập.

Nhật Lệ

Nguồn: United24media, Kyivpost, EAdaily.