Trung Quốc vạch “lằn ranh đỏ”, sẵn sàng bước vào vòng đàm phán mới với Mỹ và EU

Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về việc duy trì định hướng phát triển kinh tế hiện nay trước thềm các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh các đối tác phương Tây tiếp tục bày tỏ quan ngại về mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào sản xuất và xuất khẩu.

Trung Quốc vạch “lằn ranh đỏ”, sẵn sàng bước vào vòng đàm phán mới với Mỹ và EU. Ảnh: Forbes India.

Theo Reuters, tại cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo nước này nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì các chính sách kinh tế hiện hành, ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu đối với các lĩnh vực sản xuất và công nghệ, thay vì triển khai các gói kích thích tiêu dùng quy mô lớn như nhiều đối tác và chuyên gia kinh tế quốc tế khuyến nghị.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố một văn kiện về vấn đề mà cơ quan này gọi là “cái gọi là dư thừa công suất công nghiệp”, trong đó bác bỏ các chỉ trích của phương Tây, cho rằng những lập luận này dựa trên các giả định thiếu cơ sở và mang động cơ chính trị. Tạp chí lý luận Cầu Thị (Qiushi) của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bảo vệ mô hình phát triển dựa vào đầu tư, đồng thời cho rằng tỷ lệ tiêu dùng thấp hiện nay là kết quả của quá trình phát triển lịch sử. Tuy nhiên, bài viết cũng thừa nhận việc điều chỉnh mô hình tăng trưởng là cần thiết trong dài hạn.

Trung Quốc thừa nhận sự mất cân đối giữa cung và cầu trong nền kinh tế. Ảnh: City AM.

Các nhà phân tích nhận định những thông điệp trên cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định các “giới hạn” trong đàm phán với Mỹ và EU, đồng thời thể hiện sự tự tin hơn vào khả năng ứng phó với sức ép từ bên ngoài. Reuters cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp trực tiếp trong năm nay, trong khi EU đã đặt thời hạn đến tháng 10 để Bắc Kinh giải quyết một số bất đồng thương mại.

Trong khi đó, Mỹ và EU tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình trạng dư thừa công suất sản xuất, thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc và tác động của các chính sách công nghiệp đối với cạnh tranh toàn cầu. Bắc Kinh khẳng định mô hình phát triển hiện nay phù hợp với giai đoạn phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và cho rằng năng lực sản xuất cùng những tiến bộ về công nghệ của nước này có thể mang lại lợi ích cho thị trường thế giới.

Theo Reuters, mặc dù giới chức Trung Quốc đã thừa nhận sự mất cân đối giữa cung và cầu trong nền kinh tế và cam kết thúc đẩy tiêu dùng trong nước, các nhà hoạch định chính sách vẫn chủ trương điều chỉnh từng bước nhằm tránh gây xáo trộn đối với tăng trưởng và thị trường.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters