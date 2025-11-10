Bế mạc Giải bóng đá nam, nữ trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa

Chiều 10/11, tại sân bóng đá Việt Hùng (phường Hạc Thành), Giải bóng đá nam, nữ nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2025 đã chính thức khép lại với trận chung kết môn bóng đá nam và lễ trao giải.

Ban Tổ chức trao huy chương vàng cho đội bóng đá nam phường Quảng Phú.

Giải thu hút gần 300 cầu thủ, huấn luyện viên (HLV) của 15 đội bóng nam, nữ đến từ các địa phương trong tỉnh. 9 đội bóng đá nam chia làm 3 bảng: A, B, C thi đấu theo Luật bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. 6 đội bóng nữ chia làm 3 bảng A, B, C thi đấu theo Luật bóng đá 5 người của FIFA do Ủy ban TDTT ban hành và những cập nhật mới nhất được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các trận đấu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Các cầu thủ nữ thi đấu quyết liệt và sôi nổi tại giải.

Ban Tổ chức cho biết, các đội bóng tham dự giải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật thi đấu. Các trận đấu ngay từ vòng bảng đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, cân sức, cân tài, với những pha bóng, những bàn thắng đẹp mắt. Chất lượng chuyên môn của các đội được nâng lên so với kỳ Đại hội trước. Công tác tổ chức giải đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự.

Đội bóng đá nam phường Quảng Phú vô địch khi vượt qua xã Nga Thắng với tỷ số penaty 5 - 3 sau khi hòa không bàn thắng ở thời gian chính thức.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tặng huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung thi đấu. Kết quả chung cuộc, ở môn bóng đá nam phường Quảng Phú giành huy chương vàng, xã Nga Thắng giành huy chương bạc, xã Thiệu Hóa và phường Sầm Sơn giành huy chương đồng. Ở giải bóng đá nữ xã Tân Ninh giành huy chương vàng, xã Bá Thước giành huy chương bạc, xã Cổ Lũng và phường Nam Sầm Sơn giành huy chương đồng.

Đội bóng đá nữ xã Tân Ninh giành chức vô địch sau những trận đấu kịch tính.

Thành tích của các đơn vị sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Anh Tuân