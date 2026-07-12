Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton kêu gọi xóa bỏ hệ thống Đại cử tri đoàn

Trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục kêu gọi bãi bỏ cơ chế Đại cử tri đoàn, cho rằng hệ thống này không còn phù hợp và cần được thay thế bằng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu nhằm bảo đảm mọi lá phiếu đều có giá trị như nhau.

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Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: NY Times

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bà Hillary Clinton cho rằng cơ chế Đại cử tri đoàn cần được bãi bỏ vì đây là một mô hình đã lỗi thời và không còn phản ánh nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử. Theo bà, mọi lá phiếu của cử tri đều cần có giá trị ngang nhau trong việc quyết định người đứng đầu Nhà Trắng.

Đây không phải lần đầu tiên bà Clinton đưa ra quan điểm này. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà từng kêu gọi cải cách hệ thống bầu cử sau khi giành số phiếu phổ thông cao hơn gần 3 triệu phiếu so với ông Donald Trump nhưng vẫn thất bại do không giành đủ số phiếu đại cử tri.

Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống không được bầu trực tiếp bằng phiếu phổ thông trên toàn quốc mà thông qua Đại cử tri đoàn gồm 538 đại cử tri, được phân bổ cho các bang dựa trên số ghế của bang đó tại Quốc hội. Ứng cử viên cần giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để đắc cử.

Tại 48 bang và Đặc khu Columbia, ứng cử viên giành nhiều phiếu phổ thông nhất sẽ nhận toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang theo nguyên tắc “được nhiều phiếu nhất sẽ giành toàn bộ”.

Cơ chế này khiến một ứng cử viên có thể giành nhiều phiếu phổ thông hơn trên phạm vi toàn quốc nhưng vẫn thất bại nếu không đạt đủ 270 phiếu đại cử tri. Ngoài các cuộc bầu cử năm 2000 và 2016, tình huống này cũng từng xảy ra vào các năm 1888, 1876 và 1824.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11. Ảnh: Brookings Institution.

Cuộc tranh luận về Đại cử tri đoàn được khơi lại trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ Hạ viện cùng nhiều ghế Thượng viện, thống đốc bang và các chức vụ địa phương.

Những người ủng hộ cho rằng Đại cử tri đoàn giúp bảo đảm tiếng nói của các bang có dân số nhỏ và duy trì cấu trúc liên bang của Mỹ, trong khi các ý kiến phản đối cho rằng cơ chế này có thể khiến kết quả bầu cử không phản ánh đúng số phiếu phổ thông trên toàn quốc.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.