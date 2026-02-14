Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump doạ bỏ qua Quốc hội, áp đặt các quy định bỏ phiếu mới trên toàn quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ bỏ qua Quốc hội để áp đặt các quy định bỏ phiếu mới trên toàn quốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Động thái cho thấy ông có thể hành động đơn phương nếu các nhà lập pháp không thông qua cải cách bầu cử.

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ bỏ qua Quốc hội bằng sắc lệnh hành pháp về cải cách bầu cử. Ảnh: AP.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 13/2, ông Trump cho biết sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu, cùng với các biện pháp toàn quốc khác, nếu Quốc hội không phê chuẩn những thay đổi này. Ông Trump viết: “Sẽ có quy định Voter I.D. cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dù Quốc hội có thông qua hay không!”.

Ông cho biết thêm: “Nếu chúng ta không thể thông qua tại Quốc hội, vẫn có những cơ sở pháp lý cho thấy trò LỪA ĐẢO này là không được phép. Tôi sẽ sớm trình bày chúng dưới hình thức một Sắc lệnh Hành pháp”. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào như vậy nhiều khả năng sẽ vấp phải các thách thức pháp lý ngay lập tức và cuối cùng có thể được Tòa án Tối cao phân xử.

Dự luật cải cách bầu cử “SAVE America” do ông Trump hậu thuẫn đã được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua trong tuần này. Tuy nhiên, dự luật được dự báo sẽ khó vượt qua Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chỉ nắm giữ thế đa số mong manh và cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ để tiếp tục tiến trình lập pháp.

Ngoài yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi bỏ phiếu, dự luật còn buộc người đăng ký phải cung cấp bằng chứng quốc tịch Mỹ.

Giới phân tích cho rằng những quy định này có thể khiến hàng triệu người không thể tham gia bỏ phiếu vì họ không có hộ chiếu hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ. Một phân tích của Trung tâm Brennan cho thấy hơn 21 triệu người Mỹ không dễ dàng tiếp cận các loại giấy tờ như vậy. Báo cáo cảnh báo điều này có thể “tước quyền bầu cử của người Mỹ ở mọi độ tuổi”, đặc biệt là giới trẻ và các cộng đồng thiểu số.

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh đối với cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Getty.

Theo Hiến pháp Mỹ, các bang có thẩm quyền rộng rãi trong việc tổ chức và quản lý bầu cử và hiện vẫn chưa rõ Nhà Trắng có thể dựa trên cơ sở pháp lý nào để áp đặt quy định giấy tờ tùy thân trên toàn quốc.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Cộng hòa có nguy cơ đánh mất thế kiểm soát sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Đảng Dân chủ cho biết nếu giành lại đa số, họ sẽ ngăn chặn chương trình nghị sự lập pháp của ông Trump và có thể thúc đẩy các thủ tục luận tội.

Thúy Hà

Nguồn: TRT