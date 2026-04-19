Bầu cử Bulgaria: Cựu Tổng thống thân Nga Rumen Radev chiếm ưu thế

Cử tri Bulgaria ngày 19/4 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 8 chỉ trong vòng 5 năm, trong bối cảnh quốc gia này vẫn chìm trong khủng hoảng chính trị kéo dài và kỳ vọng thay đổi ngày càng mạnh mẽ. Ứng cử viên sáng giá nhất là cựu Tổng thống thân Nga Rumen Radev, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với cam kết chống tham nhũng và chấm dứt tình trạng bất ổn.

Một người dân bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo các khảo sát trước bầu cử, liên minh trung tả Bulgaria Tiến bộ do ông Radev lãnh đạo có thể giành khoảng 35% số phiếu, vượt xa đảng GERB thân châu Âu của cựu Thủ tướng Boyko Borissov, dự kiến đạt khoảng 20%. Tuy nhiên, kết quả này nhiều khả năng vẫn chưa đủ để hình thành đa số tuyệt đối trong Quốc hội gồm 240 ghế.

Bulgaria - quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị kể từ năm 2021, khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn buộc chính phủ của ông Borissov phải từ chức. Kể từ đó, nước này liên tục tổ chức bầu cử sớm nhưng chưa thể thiết lập được một chính phủ ổn định lâu dài.

Ông Rumen Radev từng giữ chức vụ Tổng thống trong 9 năm, đã từ chức hồi đầu năm nay để dẫn dắt liên minh chính trị mới. Ông chủ trương cải thiện quan hệ với Nga, phản đối việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và chỉ trích một số chính sách của Liên minh châu Âu, trong đó có chiến lược năng lượng xanh.

Áp phích vận động tranh cử của Liên minh trung tả Bulgaria Tiến bộ do cựu Tổng thống thân Nga Rumen Radev lãnh đạo. Ảnh: NurPhoto.

Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết chấm dứt cơ chế điều hành bị chi phối bởi nhóm lợi ích, đồng thời xây dựng một hệ thống chính trị minh bạch hơn. Ông kêu gọi đoàn kết và khẳng định phong trào của mình là một lựa chọn thay thế “không tham nhũng” cho các đảng phái truyền thống.

Tỷ lệ cử tri đi bầu được dự báo tăng mạnh so với mức 39% của cuộc bầu cử năm 2024, trong bối cảnh các đảng phái kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu để hạn chế tình trạng mua phiếu. Giới quan sát nhận định, dù kết quả ra sao, Bulgaria vẫn đối mặt với nguy cơ tiếp tục bất ổn chính trị nếu không thể nhanh chóng hình thành một chính phủ đủ mạnh để đáp ứng kỳ vọng cải cách của người dân.

Ngọc Liên

Nguồn: France24/Reuters