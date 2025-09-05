Bao giờ tuyến đường tỉnh 523B được nâng cấp?

Đường tỉnh 523B từ xã Cẩm Tú đi xã Điền Lư có chiều dài 32km, được coi là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm các xã Cẩm Tú, Quý Lương và Điền Lư. Tuy nhiên, do được đầu tư xây dựng từ lâu, quy mô nhỏ, đến nay tuyến đường đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giao thương.

Tuyến đường tỉnh 523B xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dẫn chúng tôi ra thực địa, “mục sở thị” những "ổ gà” như mắc bẫy trên tuyến đường tỉnh 523B đoạn qua xã Điền Lư, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Điền Lý, Lê Chí Dũng, cho biết: Trên tuyến đường tỉnh 523B đi qua địa bàn thôn, thời gian qua, mặt đường đã xuất hiện tình trạng bong tróc và hình thành nhiều “ổ gà” lớn, nhỏ. Là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông giữa các xã: Cẩm Tú, Quý Lương, Điền Lư và các xã khu vực lân cận, nên lượng phương tiện lưu thông hàng ngày tương đối lớn. Những “ổ gà” lớn, nhỏ trên đường như “bẫy” người tham gia giao thông và trở thành nỗi ám ảnh với những người dân sống hai bên đường, các cháu học sinh hàng ngày đi học, đặc biệt vào giờ cao điểm. Bởi trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa, mặt đường ngập nước, người và phương tiện đi lại khó khăn. “Hiện nay, đoạn đường xấu và xuất hiện nhiều "ổ gà” với chiều dài khoảng 1,5km trên tuyến đường qua 2 thôn Điền Lý và Điền Giang. Bà con chúng tôi đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường để việc đi lại của Nhân dân bớt nhọc nhằn” - ông Dũng bày tỏ.

Tình trạng mặt đường tỉnh 523B xuống cấp còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã Quý Lương. Đoạn qua địa bàn xã, mặt đường cũng xuất hiện các “ổ gà” dài khoảng 12,5km. Do không chịu nổi tình trạng bị bánh xe hắt nước bùn vào nhà mỗi khi trời mưa, nhiều hộ dân ở hai bên đường đã phải tự lấy đất, đá lấp các hố nước. Tuy nhiên, chỉ được ít ngày, mọi việc đâu lại vào đó. Ông Bùi Văn Thọ, chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Quý Lương, chia sẻ: Tuyến đường tỉnh 523B có điểm đầu từ xã Cẩm Tú đi qua xã Quý Lương đến xã Quốc lộ 217 địa phận xã Điền Lư có chiều dài 32km. Tại địa bàn xã Quý Lương có 12,5km được xây dựng từ quá lâu nên mặt đường đã xuống cấp theo thời gian. Do vậy, tình trạng hư hỏng đang diễn ra trên toàn tuyến, cùng với “ổ gà”, nhiều nơi mặt đường bong tróc hết lớp phủ nhựa đường kéo thành lỗ sâu. Đồng thời, nhiều vị trí bị hư hỏng hoàn toàn và rất chật hẹp, hai xe ô tô tránh nhau khó khăn, rất dễ gây va chạm giữa các phương tiện giao thông. Mặt đường xuống cấp nhất là đoạn qua các thôn: Mật Thành, Quang Trung, Dầu Cả, Ngọc Sinh, Măng với chiều dài khoảng 2,7km.

Được biết, để đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh 523B, năm 2023 Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km0+530-Km1+00, Km4+900-Km5+400, Km21+900-Km22+600, Km24+00-Km24+700, với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thời gian dài sử dụng, cộng với tác động của mưa lũ, địa hình phức tạp và lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, tuyến đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Trước tình trạng trên, người dân các xã: Cẩm Tú, Quý Lương, Điền Lư đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Đồng thời mong muốn, tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt, thuận lợi, yên tâm phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: Tiến Đông