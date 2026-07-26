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Siêu bão Noul đổ bộ Trung Quốc: Hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng 26/7, bão Noul - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt và hạ tầng giao thông, buộc địa phương này nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân.

Siêu bão Noul đổ bộ Trung Quốc: Hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Rạng sáng 26/7, bão Noul - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt và hạ tầng giao thông, buộc địa phương này nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân.

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Siêu bão Noul đổ bộ Trung Quốc: Hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Bão Noul đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: A News.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Đông, vào khoảng 3h50 sáng 26/7, tâm bão Noul đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt trạng thái cảnh báo cao độ, di dời khẩn cấp hơn 715.000 người dân đến nơi an toàn và phong tỏa toàn bộ mạng lưới giao thông đường sắt trong ngày 26/7.

Nhiều địa phương như Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu... đã áp dụng biện pháp “năm dừng”, bao gồm dừng học, dừng làm, dừng sản xuất, dừng kinh doanh, dừng giao thông một phần hoặc toàn phần.

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày 27-28/7, các khu vực phía bắc, trung và đông tỉnh Quảng Đông, cũng như đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ đặc biệt to.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo, từ ngày 25 đến 28/7, nhiều sông lớn như Bắc Giang, Đông Giang và Hàn Giang sẽ xuất hiện các đợt lũ rõ rệt; một số sông vừa và nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ.

Siêu bão Noul đổ bộ Trung Quốc: Hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Bão Noul mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, khiến hơn 700.000 người phải sơ tán. Ảnh: Westlock News.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động quy mô lớn, bao gồm trực thăng, đội cứu nạn chuyên nghiệp, thiết bị tiêu úng và phương tiện cứu sinh. Hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp cũng được tăng cường, trong đó có việc triển khai thiết bị bay không người lái phục vụ cứu hộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng.

Giới chức tỉnh Quảng Đông yêu cầu các địa phương đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, chỗ ở và dịch vụ y tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, CNA, AP.

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Từ khóa:

#Trung Quốc #Quảng đông #Sơ tán khẩn cấp #Hạ tầng giao thông #Gió giật mạnh #Ven biển #Siêu bão

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