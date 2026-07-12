Bão Bavi tàn phá miền Đông Trung Quốc, gần 2 triệu người sơ tán

Bão Bavi - cơn bão số 9 trong năm tại Trung Quốc đã hai lần đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang (lúc 23h20 ngày 11/7 và vài chục phút sau đó), trước khi di chuyển sâu vào đất liền theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc đại lục tính từ đầu năm 2026.

Bão Bavi đổ bộ, tàn phá miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Theo giới chức Trung Quốc, gần 2 triệu người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ, chủ yếu tại tỉnh Chiết Giang. Riêng thành phố Thượng Hải đã sơ tán gần 300.000 người và mở 905 điểm tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại các thành phố ven biển như Ôn Châu và Nhạc Thanh, bão mang theo gió giật mạnh và mưa lớn, gây ngập sâu nhiều khu dân cư. Hơn 1.300 cây xanh bị quật đổ, trong đó trên 700 cây bật gốc hoàn toàn. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước dâng, trong khi một số khu vực miền núi ghi nhận sạt lở đất, đá lớn lăn xuống đường và nước sông dâng cao. Mặc dù đã suy yếu sau khi vào đất liền, các nhà khí tượng nhận định vùng hoàn lưu rất rộng của bão vẫn đủ khả năng gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống Lụt bão và Hạn hán Trung Quốc đã phối hợp với Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, Bộ Thủy lợi, Cục Khí tượng và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ứng phó tại các khu vực trọng điểm. Bộ Thủy lợi đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp III đối với Chiết Giang và Phúc Kiến, yêu cầu tăng cường giám sát hồ chứa, phòng chống lũ trên các sông vừa và nhỏ cũng như nguy cơ lũ quét.

Bão Bavi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc đại lục tính từ đầu năm 2026. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đã phân bổ 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 5,9 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang triển khai công tác cứu trợ, sơ tán dân cư và khắc phục hậu quả.

Bão Bavi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông. Tại Thượng Hải, 684 chuyến bay và khoảng 1.620 chuyến tàu đã bị hủy. Riêng tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn (Hàng Châu), 327 chuyến bay bị hủy, trong khi hai ga đường sắt lớn của thành phố tạm dừng hoạt động. Dữ liệu từ ứng dụng Umetrip cho thấy các hãng hàng không nội địa đã lên kế hoạch hủy hơn 2.800 chuyến bay trong ngày 12/7. Nhiều hãng hàng không cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mặc dù cường độ bão đã suy giảm, quy mô hoàn lưu rất lớn của Bavi vẫn có thể tiếp tục gây thời tiết cực đoan ở những khu vực cách xa tâm bão hàng trăm km. Trong bối cảnh hiện tượng El Niño được dự báo sẽ tác động đến khu vực trong năm nay, Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều đợt bão mạnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng chống thiên tai và ứng phó khẩn cấp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Xinhua.