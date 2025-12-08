Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng mạnh ở hầu hết các nhóm hàng. Để bảo đảm nguồn cung ổn định, an toàn và giữ vững thị trường, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và hộ sản xuất trong tỉnh đang chủ động tăng sản lượng, kiểm soát chặt chất lượng, không để xảy ra khan hiếm hay biến động giá.

Các trang trại chăn nuôi gia cầm trong tỉnh chủ động tăng đàn, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 trang trại, cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và lớn, cùng hàng nghìn hộ sản xuất nhỏ lẻ đang hoạt động. Trong đó, nhiều cơ sở đã chủ động tăng đàn, chuẩn bị nguồn hàng từ sớm để đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm. Tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện đạt khoảng 1,2 triệu con; đàn gia cầm khoảng 27 triệu con; đàn trâu, bò gần 500 nghìn con. Nguồn cung rau màu cũng khá dồi dào với hơn 16.000ha rau vụ đông, đủ khả năng cung ứng cho thị trường nội tỉnh và một phần cho các tỉnh, thành lân cận.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chăn nuôi, thu hoạch và giết mổ. Các trạm thú y thường xuyên tổ chức tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển động vật, kiểm tra các điểm giết mổ tập trung, chợ dân sinh và các tuyến đường vận chuyển thực phẩm. Việc xây dựng và nhân rộng các chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.050 chuỗi thực phẩm an toàn được xác nhận, cung ứng ổn định các mặt hàng như thịt lợn, thịt gà, trứng, rau, quả... vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ đầu mối.

Bên cạnh khu vực sản xuất, các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối cũng đã sớm xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, chuẩn bị các chương trình bình ổn thị trường dịp tết. Tại hệ thống Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, lượng hàng dự trữ tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng tươi sống, thực phẩm khô, bánh kẹo, nước giải khát và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đại diện siêu thị cho biết, các nguồn hàng được ký hợp đồng từ sớm với nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh, bảo đảm nguồn cung ổn định, giá cả không biến động lớn, đồng thời dự kiến triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, nhiều chợ truyền thống và hệ thống cửa hàng tiện ích cũng đang tăng cường kết nối với các cơ sở sản xuất, trang trại để chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng “sốt” giá cục bộ khi nhu cầu tăng cao.

Một điểm đáng chú ý là năm nay, tỉnh tiếp tục chú trọng công tác kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa thông qua các hội nghị, hội chợ, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp. Thông qua đó, nhiều sản phẩm thực phẩm chủ lực của địa phương như thịt lợn sinh học, rau an toàn, gà đồi, cá nước ngọt, bánh kẹo truyền thống... đã được kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối hiện đại như Co.opmart, Go! Thanh Hóa, các chuỗi cửa hàng tiện lợi và bếp ăn tập thể. Việc rút ngắn khâu trung gian không chỉ giúp giá thành ổn định mà còn bảo đảm truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được các lực lượng chức năng tăng cường. Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Từ đầu quý IV đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức hàng trăm lượt kiểm tra tại các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh thực phẩm, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về giá, nhãn mác, an toàn thực phẩm. Việc công khai kết quả kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần ổn định thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thời tiết vụ đông có thể diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, nhất là với nguy cơ rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến đàn gia súc và cây trồng. Các địa phương được yêu cầu chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, tăng cường theo dõi dịch bệnh; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chế biến, dự trữ đông lạnh một phần sản lượng để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết. Việc gắn sản xuất với chế biến, dự trữ lạnh được xem là giải pháp quan trọng để giữ ổn định nguồn hàng trong những tình huống bất thường.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu thực phẩm dự báo sẽ tăng so với ngày thường. Với sự chủ động từ khâu sản xuất đến lưu thông, dự trữ và kiểm soát thị trường, Thanh Hóa hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ nguồn cung, giữ giá ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cao điểm cuối năm. Điều này không chỉ góp phần bình ổn thị trường nội địa, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh khẳng định vị thế vững chắc hơn trên thị trường.

Bài và ảnh: Chi Phạm