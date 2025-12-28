Thủy điện Trung Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất điện và quản lý hồ chứa

Năm 2025 ghi dấu một năm nhiều thách thức đối với ngành điện nói chung và lĩnh vực thủy điện nói riêng, khi thời tiết - thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến công tác vận hành, điều tiết hồ chứa và bảo đảm cung ứng điện an toàn cho hệ thống điện quốc gia. Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tuân thủ kỷ luật vận hành cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất điện và quản lý, vận hành hồ chứa.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn tích nước chuẩn bị cho mùa khô.

Xác định vận hành an toàn, ổn định là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, công ty đã duy trì hiệu suất vận hành cao, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm trong quản lý thiết bị và tổ chức sản xuất. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được triển khai đồng bộ, bài bản, bám sát kế hoạch và điều kiện thực tế. Đặc biệt, trước mùa mưa lũ năm 2025, TSHPCo đã hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ các tổ máy H1, H2, H3, H4; thực hiện sửa chữa theo phương pháp bảo dưỡng dựa trên độ tin cậy (RCM) đối với các tổ máy H3, H4; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá lại các tổ máy H1, H2 sau mùa lũ, qua đó bảo đảm thiết bị vận hành tin cậy, ổn định, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Nhờ sự chủ động trong công tác kỹ thuật và tổ chức vận hành, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn liên tục duy trì ở mức cao. Tính đến ngày 24/12, sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 1,15 tỷ kWh, tương ứng 116,76% kế hoạch được giao, vượt mục tiêu Tổng Công ty Phát điện 1 giao. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả quản lý, vận hành của doanh nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong các thời điểm cao điểm phụ tải của hệ thống điện miền Bắc.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác quản lý, vận hành hồ chứa tiếp tục được doanh nghiệp xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du và yêu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, công ty thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, duy trì chế độ trực vận hành nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để chủ động xây dựng, điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với thực tế.

Trong suốt mùa mưa lũ năm 2025, việc vận hành hồ Trung Sơn được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông qua việc điều tiết linh hoạt, khoa học, hồ chứa đã phát huy tốt vai trò cắt giảm lũ, góp phần hạn chế ngập lụt, giảm thiểu tác động bất lợi đối với khu vực hạ du, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối. Hiện nay, mực nước hồ Trung Sơn đạt khoảng 159,7m, xấp xỉ mực nước dâng bình thường, tạo điều kiện thuận lợi để tích nước an toàn, sẵn sàng phục vụ phát điện trong mùa khô năm 2026, đồng thời bảo đảm nhu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ du.

Bên cạnh đó, công ty luôn duy trì kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Trong suốt năm 2025, không để xảy ra tai nạn lao động hay sự cố thiết bị nghiêm trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Công tác huấn luyện an toàn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống bất thường trong vận hành hồ chứa và nhà máy.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, TSHPCo tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật về an toàn hồ chứa, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai cho người dân khu vực hạ du. Thông qua các hoạt động này, nhận thức của cộng đồng về vai trò của hồ chứa, trách nhiệm phối hợp trong bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo Vũ Xuân Dũng cho biết: “Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, vận hành hồ chứa và nhà máy, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của hệ thống điện trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Tùng Lâm