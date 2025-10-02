Hotline: 0822.173.636   |

Y tế - Sức khỏe

Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và không để dịch bệnh bùng phát sau mưa bão

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 1 và 2/10, đoàn công tác của Sở Y tế do Phó Giám đốc Trần Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở y tế vùng ngập lụt.

Trong 2 ngày 1 và 2/10, đoàn công tác của Sở Y tế do Phó Giám đốc Trần Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở y tế vùng ngập lụt.

Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại Trường Mầm non Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ.

Đoàn công tác của Sở Y tế đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại sau cơn bão số 10 tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế Như Xuân, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế Như Thanh, Trung tâm Y tế Thạch Thành, Trung tâm Y tế Hà Trung và một số trạm y tế bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão.

Sau mưa lũ, khuôn viên Trạm Y tế Hải Long, xã Như Thanh vẫn còn đọng nhiều bùn đất.

Theo báo cáo sơ bộ của các cơ sở y tế, sau mưa bão nhiều cơ sở y tế bị ngập lụt khiến cơ sở vật chất, trang thiết bị hư hỏng. Mưa ngập nhiều ngày còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ, tiêu chảy, bệnh ngoài da...

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt.

Ngay sau khi nước rút, các đơn vị y tế đã tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại để vận hành hoạt động khám chữa bệnh trở lại, bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Các Trung tâm Y tế tăng cường hướng dẫn tuyến y tế cơ sở chủ động xử lý môi trường, nguồn nước, cấp phát bổ sung Cloramin B và viên khử khuẩn cho các địa bàn ngập lụt trọng điểm để xử lý môi trường, nguồn nước.

Làm việc với đoàn công tác, các đơn vị y tế đề xuất được cấp bổ sung các cơ số phòng chống bão lụt, cơ số phòng chống dịch, Cloramin B, viên Aquatabs, phèn chua, hóa chất diệt muỗi... để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Đoàn công tác của Sở Y tế đề nghị các cơ sở khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế chủ động rà soát và đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và ngập lụt; bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị tại chỗ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tổ chức giám sát để kịp thời phát hiện sớm và xử trí kịp thời các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát; khoanh vùng xử lý dịch bệnh, phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan trong bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Đoàn công tác Sở Y tế hỗ trợ áo phao cho Trung tâm Y tế Thạch Thành.

Ngay sau khi nước rút, các cơ sở y tế cần hỗ trợ và hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt; tổ chức phun hoá chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

