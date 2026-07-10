Báo cáo IMF: Bản đồ kinh tế thế giới thay đổi lớn, Ấn Độ bứt phá mạnh mẽ

Số liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang có sự thay đổi rất lớn. Bản đồ kinh tế thế giới đang được vẽ lại khi các quốc gia mới nổi, đặc biệt là ở châu Á, vươn lên mạnh mẽ và làm thay đổi trật tự vốn có.

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Nền kinh tế Ấn Độ bứt phá mạnh mẽ. Ảnh minh họa.

Ở nhóm dẫn đầu, Mỹ vẫn giữ vững vị trí nền kinh tế số một thế giới. Quy mô kinh tế Mỹ hiện đã tăng gần gấp ba lần so với năm 2000, đạt hơn 30,5 nghìn tỷ USD. Đứng thứ hai là Trung Quốc với sự phát triển thần tốc khi tăng quy mô gấp 17 lần trong vòng 26 năm qua, từ 1,2 nghìn tỷ USD lên mức 19 - 20 nghìn tỷ USD.

Điểm nhấn lớn nhất hiện nay chính là Ấn Độ. Quốc gia này đã chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với quy mô đạt 4,18 nghìn tỷ USD. Sự hoán đổi vị trí này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng gần như dậm chân tại chỗ và đồng Yên bị mất giá sâu.

Trong khi đó, Đức cũng đang đối mặt với nguy cơ tăng trưởng bằng không do căng thẳng thương mại. Giới chuyên gia dự báo, với đà tăng tốc hiện tại, Ấn Độ có thể vượt qua cả Đức để chiếm vị trí thứ ba thế giới trong vòng 3 năm tới.

Sự thay đổi thứ hạng này phản ánh thực tế về tốc độ phát triển trái ngược nhau. Trong khi Ấn Độ duy trì mức tăng trưởng cao trên 6%, thì các nước phát triển thuộc nhóm G7 lại tăng trưởng rất chậm, dưới mức 1%. Sự chênh lệch này đang hút dòng vốn đầu tư toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường mới.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ đang góp phần định hình lại bản đồ kinh tế thế giới. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế (GDP) chưa phải là tất cả. Vị thế của các quốc gia trong thập kỷ tới sẽ được quyết định bởi năng lực làm chủ 4 lĩnh vực công nghệ cốt lõi: hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi cung ứng chip bán dẫn, chuyển đổi năng lượng xanh và robot.

Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua này, buộc Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước vùng Vịnh phải dốc lực đầu tư để không bị bỏ lại phía sau. Sự vươn lên của các nền kinh tế năng động khác như Brazil, Indonesia hay Mexico cũng đang góp phần đưa thế giới hướng tới một tương lai đa cực và cân bằng hơn.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.