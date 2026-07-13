Ba lò phản ứng hạt nhân của Pháp ngừng hoạt động do nắng nóng

Nhà cung cấp điện lớn nhất của Pháp ngày 12/7 cho biết ba lò phản ứng hạt nhân đã được tạm thời ngừng hoạt động, trong khi tám lò phản ứng khác đang vận hành với công suất giảm do đợt nắng nóng kéo dài.

Pháp tạm thời đóng cửa 3 lò phản ứng hạt nhân giữa đợt nắng nóng. Biện pháp này nhằm bảo vệ môi trường khi tránh xả quá nhiều nước nóng vào các con sông vốn đã ấm lên do đợt nắng nóng. Ảnh: AFP.

Biện pháp này được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, tránh xả lượng nước làm mát có nhiệt độ cao vào các con sông vốn đang nóng lên do nắng nóng kéo dài.

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) cho biết các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Golfech, Bugey và Chooz, nằm lần lượt bên bờ các sông Garonne, Rhône và Meuse, đã phải ngừng hoạt động.

Theo EDF, quyết định này được đưa ra “do điều kiện thời tiết và nhằm tuân thủ các quy định về xả nước làm mát, qua đó bảo vệ môi trường”. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh xả quá nhiều nước nóng vào các con sông vốn đã có nhiệt độ tăng cao do nắng nóng.

Các nhà máy điện hạt nhân - nguồn cung cấp phần lớn điện năng của Pháp sử dụng nước sông để làm mát các lò phản ứng. Quá trình này làm tăng nhiệt độ của nước trước khi được xả trở lại sông.

Kể từ cuối tháng 5, Pháp liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng dữ dội, gây sức ép lên hệ thống hạ tầng và làm gia tăng các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Bonpote.

Ngày 12/7, cơ quan khí tượng quốc gia đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp đỏ - mức cao nhất đối với 37 tỉnh, có hiệu lực từ 12 giờ trưa theo giờ địa phương (10 giờ GMT), đồng thời cảnh báo nhiệt độ tại các khu vực bị ảnh hưởng có thể dao động từ 37 đến 41 độ C.

Theo thống kê của AFP, hơn 25 triệu người dân Pháp đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 5. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc nhiều điểm du lịch đóng cửa sớm, một số sự kiện phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh, trong đó có một chặng của giải đua xe đạp Tour de France.

Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và tai nạn dưới nước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết kể từ ngày 19/6 đã có 139 người tử vong do đuối nước, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ cuối tháng 5, Pháp liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng dữ dội, gây sức ép lên hệ thống hạ tầng và làm gia tăng các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Nhiều nhà khoa học nhận định tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Thanh Vân

Nguồn: France24.