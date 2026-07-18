Ông Zelensky tìm cách hàn gắn quan hệ với Ba Lan

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao về quan hệ Ukraine - Ba Lan nhằm thúc đẩy các biện pháp cải thiện quan hệ với Warsaw sau những căng thẳng phát sinh từ quyết định đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp ngày 17/7, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh việc duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp với Ba Lan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Warsaw đã dành sự hỗ trợ đáng kể cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định các quốc gia châu Âu cần xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp, bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời bày tỏ biết ơn Ba Lan vì những hỗ trợ dành cho Ukraine trong thời gian qua.

Nhằm giảm căng thẳng, nhà lãnh đạo Ukraine cam kết mở rộng điều tra các vụ thảm sát người Ba Lan do lực lượng UPA thực hiện, đồng thời mở các hồ sơ lưu trữ của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại liên quan đến các vụ sát hại tại vùng Volhynia. Ông cũng cho biết Ukraine sẽ đẩy mạnh công tác khai quật hài cốt các nạn nhân, tăng cường đối thoại lịch sử với Ba Lan và bổ sung nguồn lực cho Viện Lịch sử Quốc gia Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại thành phố Lviv, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hoan nghênh động thái của Kiev, khẳng định Warsaw sẵn sàng tiến hành đối thoại nghiêm túc và thiện chí về cả những vấn đề hai bên đồng thuận cũng như các bất đồng còn tồn tại.

Quan hệ giữa Kiev và Warsaw trở nên căng thẳng từ tháng 5 sau khi Ukraine quyết định đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng UPA. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sau đó đã tước huân chương cao quý nhất của Ba Lan từng trao cho ông Zelensky để phản đối quyết định này.

UPA là lực lượng vũ trang theo chủ nghĩa dân tộc, hoạt động với mục tiêu giành độc lập cho Ukraine trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo các nhà sử học, trong giai đoạn 1943-1945, lực lượng này cùng các nhóm dân tộc chủ nghĩa đồng minh đã sát hại khoảng 70.000-100.000 người Ba Lan tại vùng Volhynia. Sau đó, hàng nghìn người Ukraine cũng thiệt mạng trong các vụ trả đũa.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine chưa phát tín hiệu sẽ hủy bỏ quyết định đặt tên đơn vị quân đội theo UPA, cho rằng việc lựa chọn các nhân vật và lực lượng lịch sử để tôn vinh là vấn đề thuộc chủ quyền của Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.