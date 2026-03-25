Ba Lan ưu tiên chương trình quốc phòng của EU, tham gia các cơ chế tài chính đa phương

Theo Reuters ngày 25/3, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrzej Domanski cho biết, nước này đang ưu tiên chương trình tài trợ quốc phòng của Liên minh châu Âu, đồng thời tham gia các nhóm làm việc kỹ thuật nhằm tìm kiếm thêm các cơ chế tài chính khác.

Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Ba Lan Andrzej Domanski. Ảnh: Reuters

Phát biểu bên lề chuyến thăm London, ông Domanski nhấn mạnh chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE) của EU đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh của Ba Lan trong bối cảnh các thách thức gia tăng, đặc biệt liên quan tới Nga. Theo ông, cơ chế này cung cấp nguồn tài chính với chi phí thấp, với khoảng 44 tỷ euro có thể được huy động ngay cho Ba Lan.

Bên cạnh đó, Ba Lan cũng tham gia các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan đến các sáng kiến tài chính quốc phòng khác. Trong đó có đề xuất hợp tác giữa Anh, Phần Lan và Hà Lan về tài trợ và mua sắm quốc phòng, được gọi là Cơ chế Quốc phòng Đa phương (MDM). Ông Domanski cho biết Ba Lan đang tham gia các nhóm làm việc liên quan đến sáng kiến này.

Nhiều quốc gia đang đẩy mạnh huy động nguồn lực cho quốc phòng. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh huy động nguồn lực cho quốc phòng. Xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ tư, trong khi tình hình tại Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thúc đẩy các nước tăng cường chi tiêu và hợp tác quốc phòng.

Trước đó Canada cũng đang thúc đẩy thành lập một ngân hàng quốc phòng đa phương mang tên Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng chống chịu (DSRB), trong nỗ lực của Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên NATO và các đối tác.

Đánh giá về các sáng kiến này, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan cho biết ông nhận thấy cơ chế MDM “đáng quan tâm hơn” so với một số đề xuất khác, song không nêu chi tiết.

Giới phân tích nhận định việc Ba Lan đồng thời ưu tiên chương trình SAFE của EU và tham gia các cơ chế tài chính khác cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn lực quốc phòng, trong bối cảnh các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters