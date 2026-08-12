Ba Lan ký thỏa thuận với Boeing, xây dựng trung tâm bảo dưỡng Apache lớn nhất châu Âu

Ba Lan ngày 11/8 đã ký các thỏa thuận với tập đoàn Boeing của Mỹ, mở đường cho việc xây dựng trung tâm bảo dưỡng trực thăng Apache lớn nhất châu Âu tại nước này. Cơ sở dự kiến không chỉ phục vụ đội trực thăng của Ba Lan mà còn có thể hỗ trợ các quốc gia châu Âu khác sử dụng loại máy bay này.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Viory.

Theo nội dung hợp tác, Boeing sẽ chuyển giao công nghệ và đào tạo lực lượng kỹ sư, nhân viên Ba Lan thuộc Nhà máy Hàng không Quân sự số 1 và Cục Thiết kế - Công nghệ Trung tâm Quân đội nhằm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa dòng máy bay trực thăng này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak cho biết ban đầu cơ sở này phục vụ nhu cầu của Ba Lan, Trung tâm bảo dưỡng Apache dự kiến đặt tại thành phố Łódź (miền Trung Ba Lan), ban đầu đáp ứng nhu cầu của quân đội Ba Lan, sau đó hướng tới cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho lực lượng Apache của các quốc gia châu Âu khác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, thỏa thuận này đại diện cho bước nhảy vọt về công nghệ, tạo nền tảng công nghiệp, kỹ thuật và nhân lực trình độ cao vững chắc nhằm hỗ trợ đội bay Apache của Ba Lan trong nhiều thập kỷ tới.

Trước đó, vào năm 2024, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ USD để mua 96 máy bay trực thăng AH-64E Apache Guardian. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2028 và lô cuối cùng vào năm 2030.

Dòng trực thăng tấn công xuất sắc nhất của Mỹ AH-64 Apache. Ảnh: Defensehere.

Đáng chú ý, thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh nội bộ chính trường Ba Lan xuất hiện tranh cãi xung quanh khoản vay quốc phòng trị giá 43,7 tỷ euro từ cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Ủy ban Châu Âu. Phe đối lập và Tổng thống Karol Nawrocki lo ngại quy định giới hạn 35% giá trị hợp đồng cho các nhà cung cấp ngoài EU của cơ chế SAFE có thể thắt chặt quyền tự chủ ngân sách quốc phòng.

Đáp lại, giới chức chính phủ Ba Lan khẳng định việc ký kết với Boeing là minh chứng rõ nhất cho thấy các cơ chế tài chính châu Âu không hề làm cản trở hay gián đoạn mối quan hệ hợp tác quốc phòng sâu rộng giữa Warsaw và Washington.

Thanh Giang

Nguồn: Euractiv, TVP world.