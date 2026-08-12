Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 12/8 phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, theo thông báo của giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA công bố cho thấy Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan, ven biển phía Đông Triều Tiên ngày 12/8/2026. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, ven biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương), bay khoảng 700 km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận phát hiện vụ phóng, cho biết tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 90 km và rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích mà Seoul cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quân đội Hàn Quốc khẳng định duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích với sự phối hợp của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết, Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh. Nhật Bản đánh giá vụ phóng không gây nguy hiểm trực tiếp đối với lãnh thổ nước này do tên lửa rơi bên ngoài EEZ.

Cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield 2025 ( Lá chắn Tự do Ulchi) giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: Army.mil.

Vụ phóng diễn ra trước thềm cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield ( Lá chắn Tự do Ulchi) giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến từ ngày 17-27/8. Bình Nhưỡng từ lâu phản đối các cuộc tập trận này, coi đây là hoạt động diễn tập xâm lược, trong khi Seoul và Washington khẳng định mang tính phòng thủ.

Hiện, Triều Tiên chưa bình luận về vụ phóng.

Ngày 6/8, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa và vũ khí chiến thuật trong năm nay, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm nước này phát triển và phóng tên lửa đạn đạo.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP.