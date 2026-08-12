Tân Tổng thống Hungary cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế và bảo vệ Hiến pháp

Ngày 11/8, Quốc hội Hungary đã chính thức bầu ông Baka András, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Tổng thống mới của đất nước. Ông Baka András dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 19/8.

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Tân Tổng thống Hungary András Baka. Ảnh: Aljazeera.

Phát biểu sau khi trúng cử, ông Baka András cho biết ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tới là khôi phục quan hệ với các đồng minh quốc tế, đồng thời bảo đảm cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực theo Hiến pháp.

Theo kết quả bỏ phiếu kín tại Quốc hội, ông Baka András – ứng cử viên duy nhất do đảng cầm quyền Tisza đề cử – đã xuất sắc giành được 140 phiếu ủng hộ, vượt mốc đa số hai phần ba cần thiết. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi cựu Tổng thống Sulyok Tamás kết thúc nhiệm kỳ sớm vào ngày 20/7 do ban hành sửa đổi Hiến pháp lần thứ 17.

Phát biểu nhận chức trước Quốc hội, tân Tổng thống Baka thẳng thắn nhìn nhận mối quan hệ giữa Hungary và một số đồng minh quốc tế đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định việc hàn gắn và tái thiết các mối quan hệ đối tác này là nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm.

Bên cạnh đó, ông cam kết sẽ duy trì sự trung lập về mặt chính trị, tôn trọng các quan điểm khác biệt, bảo vệ cơ chế kiểm soát quyền lực do Hiến pháp quy định, đồng thời kêu gọi điều tra các hành vi lạm dụng quyền lực trong quá khứ và tăng cường kiểm toán việc sử dụng ngân sách công.

Quốc hội Hungary. Ảnh: France 24.

Tân Tổng thống Baka András là một chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm tại Hungary. Ông từng đảm nhiệm vị trí Chánh án Tòa án Tối cao Hungary giai đoạn 2009-2011. Đến cuối năm 2011, nhiệm kỳ Chánh án của ông bị bãi bỏ sớm sau khi ông công khai phản đối các dự luật cải cách tư pháp của chính phủ thời bấy giờ, sau đó ông tiếp tục công tác với tư cách thẩm phán Tòa án Tối cao.

Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống do Quốc hội bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, nắm giữ các quyền hạn quan trọng như phê chuẩn luật, đại diện cho quốc gia và đảm nhiệm vai trò Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, CCTV.