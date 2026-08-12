Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hành động cụ thể tại COP31

Hội đồng Cố vấn COP31 ngày 11/8 tổ chức cuộc họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum, đồng thời là Chủ tịch COP31, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) dự kiến diễn ra tại thành phố Antalya vào tháng 11 tới.

Màn hình hiển thị logo COP31 do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP30 tại bang Pará, Brazil, ngày 22/11/2025. Ảnh: AFP

Theo Bộ Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc họp, ông Kurum trình bày tầm nhìn của nước chủ nhà đối với COP31, nhấn mạnh sự cần thiết chuyển từ những tuyên bố và cam kết sang hành động cụ thể trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến thúc đẩy Chương trình hành động COP31 gồm 10 điểm, cùng 6 mục tiêu triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Ông Kurum cũng thông báo về các hoạt động ngoại giao được Chủ tịch COP31 triển khai thời gian qua, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm hướng tới một hội nghị vào tháng 11 với mục tiêu bảo đảm không quốc gia hay cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu trên mạng xã hội NSosyal, ông Kurum đánh giá Hội đồng Cố vấn sẽ là một trong những đối tác quan trọng trong toàn bộ tiến trình COP31. Hội đồng quy tụ các quan chức cấp cao và chuyên gia về biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc xây dựng định hướng, mục tiêu và công tác chuẩn bị cho hội nghị.

Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum. Ảnh: Turkiyetoday

Bộ trưởng Kurum khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không muốn COP31 chỉ dừng lại ở một hội nghị quốc tế, mà thông qua đối thoại, đồng thuận và hành động cụ thể sẽ góp phần tạo động lực mới cho nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai COP31 tại thành phố Antalya từ ngày 9-20/11. COP là cơ quan ra quyết định thường niên của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự để đàm phán và thống nhất các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday