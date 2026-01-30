Ba Lan đề xuất thành lập “Quân đoàn châu Âu”

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng mang tên “Quân đoàn châu Âu”, được tài trợ từ ngân sách chung của EU, nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Kurier Wilenski.

Trả lời báo giới ngày 29/1 về ý tưởng xây dựng một đội quân châu Âu thống nhất do Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius nêu ra hồi đầu tháng, ông Sikorski cho rằng việc đó là không thực tế, thay vào đó, có thể thành lập một “Quân đoàn châu Âu” để đáp ứng các yêu cầu hiện tại.

Ngoại trưởng Sikorski nhấn mạnh, trong khi NATO đối phó với các mối đe dọa lớn, mục đích chính của quân đoàn châu Âu là nhằm ứng phó với các mối đe dọa cấp độ thấp hơn, như các cuộc khủng hoảng trong khu vực, hỗ trợ nhân đạo, chống khủng bố, tình hình bất ổn ở Bắc Phi hoặc khu vực Balkan. Những khu vực này thường xảy ra tình trạng xung đột sắc tộc, di cư bất hợp pháp hoặc vấn đề khủng bố và EU cần hành động thống nhất, thể hiện vai trò của Liên minh mà không cần chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Về thành phần, quân đoàn sẽ bao gồm binh sĩ từ các quốc gia thành viên EU và có thể mở rộng cho các nước ứng cử viên gia nhập EU. Điều này không chỉ tăng cường sự đoàn kết mà còn giúp các nước này tích hợp sâu hơn vào cấu trúc an ninh châu Âu. Kinh phí cho quân đoàn sẽ được chi trả từ ngân sách chung của EU, giúp giảm gánh nặng cho từng quốc gia và thể hiện cam kết tập thể.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2026, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cũng đã nêu ý tưởng về việc thành lập một lực lượng quân sự riêng với 100.000 binh sĩ, nhằm tăng cường khả năng tự vệ của khối. Tuy nhiên, ý tưởng của ông Kubilius được coi là quá tham vọng, dẫn đến các phản ứng trái chiều.

Ba Lan đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thành lập lực lượng “Quân đoàn châu Âu”. Ảnh: Getty Images.

Đại diện cấp cao của EU về Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas bày tỏ nghi ngờ, cho rằng việc tạo ra một “cấu trúc song song” với NATO sẽ làm tình hình thêm phức tạp. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo, một đội quân châu Âu sẽ dẫn đến sự trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt khi NATO vẫn là nền tảng cốt lõi của an ninh châu Âu.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Polskie Radio.