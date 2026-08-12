Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 11/8 tái khẳng định điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran và Oman đang đàm phán về các thỏa thuận pháp lý, kỹ thuật nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này.

Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters.

Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho rằng Mỹ là nguyên nhân gây bất ổn tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Ông khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển này nếu Mỹ chưa thay đổi lập trường, chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa.

Theo ông Rezaei, việc mở lại eo biển Hormuz cũng cần gắn với việc chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực, trong đó có tình hình tại Lebanon và Dải Gaza. Ông nhấn mạnh, việc Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến hàng hải qua eo biển là vấn đề riêng, không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ tự động dỡ bỏ các điều kiện liên quan đến việc mở cửa tuyến đường biển này.

Trong khi đó, Qatar cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz đã bước vào “giai đoạn nâng cao” và đang ở thời điểm then chốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh, Doha ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và hy vọng tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại “càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran. Ảnh: Viory.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẵn sàng mở rộng hợp tác toàn diện với Pakistan. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran, ông Pezeshkian nhấn mạnh quan hệ lịch sử và gắn bó giữa hai nước, đồng thời cho rằng tăng cường hợp tác song phương sẽ góp phần bảo vệ lợi ích chung, củng cố ổn định và an ninh khu vực.

Pakistan thời gian qua đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ, hỗ trợ hai bên trao đổi thông điệp và thúc đẩy tiến trình đàm phán. Islamabad cũng cho biết chuyến thăm Tehran của Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi nhằm theo dõi việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Pakistan gần đây của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni.

Việc Iran tiếp tục gắn điều kiện mở lại eo biển Hormuz với các vấn đề chính trị và an ninh cho thấy tiến trình khôi phục hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này vẫn phụ thuộc đáng kể vào kết quả các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã, Euronews.