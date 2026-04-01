Ba Lan không triển khai hệ thống Patriot đến Trung Đông, ưu tiên an ninh quốc gia

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào đến khu vực Trung Đông, bất chấp thông tin rằng Mỹ từng thăm dò ý kiến không chính thức về vấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh: TVP World

Ông Kosiniak-Kamysz bác bỏ thông tin trên tờ Rzeczpospolita cho rằng, Ba Lan cân nhắc triển khai một trong các hệ thống Patriot của mình nhằm hỗ trợ lực lượng Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, nơi nguy cơ tấn công tên lửa từ Iran gia tăng.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, các khẩu đội Patriot hiện tại được sử dụng để bảo vệ không phận Ba Lan cũng như sườn phía đông của NATO, và nước này “không có kế hoạch di dời bất kỳ khẩu đội nào.” Ông cho biết, các đồng minh NATO đều hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược của nhiệm vụ mà Ba Lan đang thực hiện, đồng thời khẳng định: “An ninh của Ba Lan là ưu tiên hàng đầu.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Janusz Sejmej, cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Mỹ gây áp lực lên Warsaw về vấn đề này, nhấn mạnh rằng mọi quyết định đều do Ba Lan chủ động thực hiện.

Các hệ thống tên lửa Patriot mang lại cho các quốc gia cảm giác an toàn trước các mối đe dọa từ trên không. Ảnh: DW

Hiện Ba Lan vận hành hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot, đặt tại Phi đội Tên lửa Phòng không số 37 ở Sochaczew, với khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa ở tầm lên tới 100 km. Cả hai khẩu đội đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ vào cuối năm 2025, sau khi được tích hợp vào hệ thống phòng không Wisla và mạng lưới chỉ huy IBCS do Mỹ cung cấp.

Warsaw từ lâu lập luận rằng, với vai trò quốc gia then chốt ở sườn phía đông của NATO, giáp với Nga, Belarus và Ukraine, họ không thể làm suy yếu khả năng phòng không của chính mình. Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk cũng khẳng định, Ba Lan sẽ không triển khai quân tới Trung Đông, mà tập trung bảo vệ biên giới phía đông và đóng góp cho an ninh chung của châu Âu.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang, với áp lực toàn cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống Patriot. Ba Lan cũng đã đặt mua thêm sáu hệ thống Patriot nữa, dự kiến được giao từ năm 2027–2029, nhưng có lo ngại việc leo thang xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng do nhu cầu tăng từ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Tuyên bố của Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz làm nổi bật cam kết của Ba Lan trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và trách nhiệm với NATO, đồng thời thể hiện lập trường thận trọng của châu Âu trước khả năng can thiệp quân sự vào khu vực Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: Anadolu Ajansı, TVP World