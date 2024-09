Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Ba Lan (BBN) Jacek Siewiera coi việc công bố 200 trang danh mục các loại vũ khí tốt nhất do nước này sản xuất là hành động chiến lược nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

{title} Ba Lan công bố danh mục 200 trang về các loại vũ khí tốt nhất Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Ba Lan (BBN) Jacek Siewiera coi việc công bố 200 trang danh mục các loại vũ khí tốt nhất do nước này sản xuất là hành động chiến lược nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce, Ba Lan. (Nguồn: MSPO) Ngày 3/9, tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce, Ba Lan đã công bố 200 trang danh mục các loại vũ khí tốt nhất do nước này sản xuất, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và hỗ trợ công nghiệp quốc phòng trong nước. Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Ba Lan (BBN) Jacek Siewiera coi việc công bố danh mục là hành động chiến lược nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết việc công bố danh mục này nhằm thúc đẩy doanh số xuất khẩu quốc phòng, cũng như thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà sản xuất quốc phòng của Ba Lan. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cũng thông báo Ba Lan sẽ ký các thỏa thuận thương mại quân sự mới với các đối tác nước ngoài, với tổng giá trị lên tới gần 2 tỷ zloty (khoảng 520 triệu USD). Các thỏa thuận bao gồm hệ thống giám sát xung quanh các sân bay, hậu cần quân sự và thông tin liên lạc. Tháng trước, Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD để mua 96 trực thăng Apache của tập đoàn Boeing (Mỹ). Ba Lan hiện đang chi tiêu quốc phòng ở mức 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất trong số các thành viên NATO. Nước này dự tính sẽ tăng mức chi tiêu quân sự lên 4,7% vào năm 2025. Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế tại Kielce, Ba Lan diễn ra từ ngày 3-6/9. Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của gần 770 nhà triển lãm và nhiều doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Đây là nơi để trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ đối tác và giới thiệu các công nghệ quốc phòng mới nhất./. Theo TTXVN